看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）傳動元件大廠上銀集團總裁卓永財表示，受惠台商回流，上銀部分線性滑軌產品出貨走揚，他感受到台灣廠商回流的跡象，「找地的廠商比以前多」，台商回流效應逐漸發酵。

卓永財指出，不少回流台灣的3C業者，採購機械零組件加工後做為產業機械設備，生產製造產品，受惠台商回流，上銀部分產品出貨也跟著走揚。

例如上銀線性滑軌部分規格品項出貨並未受到貿易戰影響、反而成長，主要應用在產業自動化領域。此外中國大陸電池和5G等業者也會向上銀線性滑軌產品拉貨。

卓永財指出，台商回流購地、工廠設立、執照作業等都需要時間，不過目前台商回流的效應逐漸開始發酵，有些廠商在台灣原本就有設廠，回流擴充速度相對較快。

觀察台中精密機械科技創新園區，卓永財表示，感受到台灣廠商回流的跡象，「找地的廠商比以前多」，不過機械業設廠仍需要時間。他透露上銀有客戶投入智慧製造，上銀協助進行整廠規劃。

卓永財指出，上銀本身持續在嘉義大埔美廠區擴充產能，另外配置新的生產線。

在上銀機器人布局，卓永財也指出，目前來看機器人逐漸出量，受惠成本下降，毛利率表現比去年同期佳。

觀察美中貿易戰進展，卓永財預估，今年中國大陸產業會比去年辛苦，部分年底所需耶誕佳節消費品可能轉往東南亞製造生產。

經濟部投資台灣事務所15日通過5件台商回台投資案，其中上銀科技預計加碼投資新台幣62億元，擴建廠房及產線，擴大實現全智慧化工廠目標，預計帶來1250個就業機會。（編輯：李信寬）1080819