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台商返鄉熱2/8

台商回流投資大爆發 蔡總統：下半年拚落實

最新更新：2019/07/26 18:09
總統蔡英文（右）26日下午在台中市大雅區參訪車王電子公司，除聆聽簡報外，也參觀廠區設備，更親自體驗車王電子研發的電動巴士模型等。中央社記者趙麗妍攝 108年7月26日
總統蔡英文（右）26日下午在台中市大雅區參訪車王電子公司，除聆聽簡報外，也參觀廠區設備，更親自體驗車王電子研發的電動巴士模型等。中央社記者趙麗妍攝 108年7月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）總統蔡英文今天表示，首波台商回流超過90家企業參與，投資總金額超過新台幣4500億元，「上半年拚投資，下半年拚落實」，讓投資數字轉換為產值、就業。

蔡總統今天南下台中市大雅區參訪「車王電子公司」，除聆聽簡報外，也參觀廠區設備，更親自體驗車王電子研發的設備脈衝用具和電子巴士。

蔡總統表示，「車王電子」參加台商回台方案，是第一波台商回流，從廠房的興建、產線的量產、200多位員工，在第一波的擴大投資，提供台幣25億投資台灣。她讚許「車王電子」從微形的創業做到跨國性大企業，從傳統產業拚到智慧製造，是成功的企業典範。

蔡總統指出，今年1月開始，包括車王電子已有超過90家的企業，參與台商投資方案，投資總金額現在超過新台幣4500億，相信不久會突破5000億。

「上半年拚投資，下半年拚落實」蔡總統說，投資大爆發，行政團隊功不可沒，希望保持最大的效能，讓投資的數字轉換為新的廠房、產線、機器，最重要的是新的產值跟就業。

蔡總統表示，全世界都面對美中貿易戰的挑戰，台灣在這個時候打好基礎、做好轉型，把投資大爆發的動能，轉化為百年的基礎，台灣經濟繼續穩定成長，請大家繼續努力。

蔡總統表示，投資台灣就是現在，政府會把台灣的投資環境顧好，水、電、土地準備好，等大家回來投資，能夠安心、可以放心。（編輯：陳俊碩）1080726

總統蔡英文（左2）26日下午南下台中，到大雅區參訪車王電子公司，體驗車王電子研發產品。中央社記者趙麗妍攝　108年7月26日
總統蔡英文（左2）26日下午南下台中，到大雅區參訪車王電子公司，體驗車王電子研發產品。中央社記者趙麗妍攝　108年7月26日
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