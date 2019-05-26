台商回流轉型升級 推動MIT再次發光發熱

台商返鄉熱專題5（中央社記者潘姿羽台北26日電）美中貿易戰升溫，意外促成台商回流契機，對於台灣來說，迎面而來的就算不是最好的時代，也絕對是轉變的時代；專家直指，若能引導回台企業循「台積電模式」轉型升級，有助於讓「台灣製造」發光發熱。

今年5月，美中貿易戰趨於白熱化，美國不只將中國價值2000億美元輸美商品的關稅稅率調高至25%，揚言其餘3250億美元商品也不會放過，此外，更出重手制裁華為，將戰線擴大至科技領域。

貿易戰愈演愈烈，台廠如臨大敵，去年起就開始評估遷廠、產能調整事宜；據經濟部統計，台商回台累計投資金額已突破新台幣3100億元，今年有望挑戰6000億元的目標。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，台商回台投資的計畫，可能在未來2、3年慢慢實現，目前看來，產品銷往美國、高附加價值的產業類型，會優先選擇回台投資或擴大在台產能，這波台商回流潮不只是支撐短期經濟成長動能，也有望推動製造業往高值化轉型。

台商班師回台的浪潮勢不可擋，最新一期彭博商業週刊中文版便以「此貨來自台灣」為主題，刊登了4頁的文字報導和插圖，探討中美貿易戰下的台商和港商如何應對，並提到這會否帶來Made in Taiwan的浪潮。

總統蔡英文在執政3週年談話也提到，下一階段的國家總目標，不只要再一次擦亮MIT招牌，更要在原來的基礎上創造MIT upgrade。

經濟轉型、產業升級是老生常談的議題，但在國際局勢動盪下，讓台灣找到了MIT upgrade突破口，如同經濟部長沈榮津日前所說，美中貿易戰「正好給台灣機會」。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，大批台商因應美中貿易戰，加大在台布局，若能引導企業循「台積電模式」升級，好比台灣這片沃土上施肥、澆水，靜待時日，就會綻放出花朵。

楊瑞臨分析，各類型製造業升級多離不開三部曲－自動化、大數據、人工智慧，而台積電在三部曲升級上做得非常成功，勘為典範。

台積電於2000年左右導入自動化，2010年初開始導入大數據，以便彙整分析生產過程中產生的數據，進而找出製程上須改良的地方，近1至2年，台積電已轉而導入人工智慧，持續精進升級。

楊瑞臨指出，台積電在升級三部曲中，必須做很多投資，導入大數據、人工智慧等解決方案，其他外商看到台積電有意投資，就會前來提供解決方案，雙方各自得利。

另一方面，台積電在導入新技術、新的解決方案過程中，人力資本也會因知識提升而升級。楊瑞臨表示，若企業循台積電的升級典範，不只提供大量商機，吸引外商帶著解決方案來台，人才跳槽後橫向流動，或是升職帶領下屬，都有助於發揮新知識的擴散效果。

楊瑞臨表示，台灣環境開放、人才優質、物流便利，有很好的產業發展環境，如今不少台商因應美中貿易戰，將高附加價值、毛利較高的產能帶回台灣，政府鼓勵台商回台投資的同時，若能加大力道向外商招手，將國外的知識力、技術力引進台灣，「兩股力量交互作用，會很不得了」。

中經院副院長王健全則建議，政府不妨在這一波台商回流的浪潮中，找出明日之星，給予差別性補助，甚至帶頭投資，發揮引導作用，讓外界知道政府的方向在哪裡，往共同的目標邁進。（編輯：鄭雪文）1080526