回台投資拉力推力並進 國發基金神助攻

台商返鄉熱專題4（中央社記者潘姿羽台北26日電）台商回流累計投資突破新台幣3100億元，在國發基金「神助攻」之下，成果超乎預期，國發基金也加碼額度，「需求到哪補助到哪」。學者分析，除了天時地利，政府「態度有做出來」也是加分項目。

美中貿易戰愈演愈烈，意外迎來台商大舉返台投資的潮，經濟部長沈榮津日前談及台商回台的成果，開心地說很感謝國發基金支持台商回台的優惠方案，在資金協助上，「國發基金確實幫了很多的忙」。

國發基金為了爭取優質台商回台投資，積極協助台商返台，特別端出專案貸款，總額度為200億元，依實際貸放平均餘額以年息1.5%，支付銀行委辦手續費；截至5月10日止，銀行核准總貸款金額達295億元，共16家廠商申請，分屬12家銀行承貸。

經濟部官員稱讚，在這次台商回台投資中，「國發基金是亮點」。

為了持續發揮助攻角色，國發會主委陳美伶表示，廠商反應相當踴躍，需求已經超過原本200億元的額度上限，國發基金管理會因而在4月底開會，將原本200億元的文字拿掉，未來授權行政機關視需求補貼。

其實政府在引導台商返台投資上，一直不遺餘力，過去馬政府時期，也曾喊出鮭魚返鄉，行政院端出「台商回台投資方案」，國發基金同樣推出以年息1.5%支付委辦手續費的補助，但成果並不如預期。

「以前政府談台商回流，只有拉力，這次是有推力、也有拉力，雙力並進」，工研院產科國際所副組長陳志強表示，生產基地移轉不是說動就動，需要一段時間準備，當初馬政府喊出鮭魚返鄉，固然提出政策誘因，但對於在中國的台商來說，背後若沒有推力，他們不太可能把辛苦十多年的生產基地放掉。

近幾年中國環境改變，工資提高、環保意識抬頭，陳志強表示，中國各方面成本都在上揚，很多台商的想法轉為「能撐多久算多久」，美中貿易戰爆發後，就成為很大的推力，此時政府又端出歡迎台商回台投資方案，且態度相當積極，加大拉力，台商回流投資潮自然水到渠成。

經濟部投資業務處處長張銘斌則分析，國發基金先前曾端出過相同方案，但這次台商回台情況異常踴躍，國發會也表態即便額度已滿，超過的部分會繼續支持，讓廠商沒有後顧之憂，好比「糧草充足的情況下，前方將士會更有士氣」。

台灣銀行響應政府政策，今年開出「台商返台購建廠房」專案貸款1000億元目標，目前已有近70億元成績；台銀副總經理林麗婈表示，來洽詢專案貸款的廠商業別五花八門，電子業較多，其他產業、大企業、中小企業也都有。

林麗婈表示，去年美中貿易戰爆發後，聽到廠商陸續有在做規劃的消息，有些回台灣、有些去東南亞，如今貿易戰愈來愈激烈，政府又有鼓勵，還有資金協助，可以說是天時地利人和，促成這波回流潮。

國發基金匡列200億元助企業融資，但因台商回流踴躍，企業需求早已超過200億元，陳美伶表示，方案會持續下去，不過國發基金考量市場公平競爭，以及維持鼓勵台商回流的意旨，會滾動檢討機制，讓制度更臻完善。

「歡迎台商回台投資行動方案」今年初實施至今，經濟部已通過61家，累積投資逾3100億元，預估可帶來本國就業人數超過3萬100人。

沈榮津日前於立法院經委會答詢時也表示，隨著美國宣布最新一波將加徵關稅、制裁華為等措施，很多先前還在猶豫的廠商都轉趨積極，據目前盤點結果，今年台商回流投資額有望突破先前新訂的目標5000億元，大概可以達到5500、6000億元。（編輯：鄭雪文）1080526