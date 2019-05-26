台商獵地 工商用不動產需求熱

台商返鄉熱專題3（中央社記者韋樞、廖禹揚台北26日電）台商回流投資金額不斷上調，帶動工業土地、廠房和商辦需求熱度升溫。商仲統計，今年前5月工業用地交易金額約新台幣262億元，已逼近去年全年278億元水準。

商仲業者指出，若美中貿易戰持續朝向高關稅發展，恐成台商回流的加溫計；經濟部面對業者頻喊缺地，已持續與地方政府、國有財產署等單位盤點用地，盼能解決產業回台對土地的需求問題。

政府為加速引導優質台商回台投資，推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務以縮短行政流程，希望台商回台促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

至5月23日止，經濟部共通過包括台達電、和碩等61家，累積投資逾3100億元，預估台商回流投資額有望達6000億元，可帶來本國就業人數超過3萬100人。

台商指出，在中國大陸環保意識抬頭、工資高漲等因素下，其實企業早有分散生產基地的想法及動作；而美國公布最新一波對中國加徵關稅措施，除先前對中國輸美的2000億美元商品加徵稅率從10%提升至25%，範圍更計劃擴大至剩餘的3000億美元中國輸美商品，預期將加速台商轉移生產基地、或是回流台灣腳步。

土地需求增加，也帶動地價上漲，許多業者大喊吃不消。經濟部官員無奈表示，私人土地議價較不便干涉，現階段只能透過公有土地優惠承租方案、私人土地促進活化方案，以及透過前瞻基礎建設預算，補助各縣市活化工業區等3項措施釋出土地，希望減緩地價上漲。

經濟部工業局先前與科技部、地方政府、國有財產署等單位共同盤點用地，預估3年內可提供1308公頃用地。根據工業局提供數據，截至今年1月，公有土地可立即使用面積約429公頃；私人土地促進活化方案預計在2年內可釋出100公頃；補助地方政府改善既有工業區公設、機能部分，目前核定27案，共510公頃，預計在2021年前可釋出其中170公頃。

經濟部長沈榮津日前提及將規劃利用台糖土地開發新工業區，工業局表示，台糖初步盤點可提供6處、共200多公頃土地，但主要集中在中南部，若考慮開發複雜度及區位性，位在台南一處約70公頃土地可能最快在2年內開發完成，但要近一個月現勘評估後才能確定。

面對業者狂喊缺地，經濟部官員表示，單從表面數字來看，土地是夠用的，「缺地」可能是因為區位等其他因素考量，但目前向經濟部尋求協助的案件中，業者都有找到符合需求地點，並沒有實際案例或數據顯示真的有缺地狀況。

不過，官員也透露，可能因為需求帶動，近期有一些私人閒置土地地主主動與工業局接洽，希望媒合有需求的廠商，現階段盤點北部約有幾十公頃，主要集中在桃園。

根據戴德梁行統計，2016年全年土地成交金額達833億元，其中工業地達358億元，為台商回流、自用擴廠購置工業地最多的1年；2017年全年土地成交額1203億元，工業地占204億元；2018年土地市場交易額1562億元，工業地占278億元；今年前5月土地市場交易額1200億元，工業地已達262億元，需求熱度明顯。

外商商仲世邦魏理仕（CBRE）觀察，為期3年的「歡迎台商回台投資行動方案」從今年元旦起實施，整合提供回流的台商土地、人力、稅務、水電及資金等政策，受到回流台商高度歡迎。

世邦魏理仕統計，2018年已有多家廠商選擇自中國返台設廠，大型交易案例包括廣達電腦斥資42.8億元購入桃園華亞科技園區8895坪廠房，以及台達電去年以20.4億元買下中壢工業區7909坪工業土地，今年4月再公告以25.68億元買下中壢區的9726坪土地和1.2萬餘坪廠房。

另外，台郡科技以16.7億元買下高雄市和發產業園區1萬8265坪工業土地；國巨則花了7.9億元，購買高雄市大發工業區6271坪工業土地。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，台商返台設廠多項協助措施有助簡化台商回流設廠的行政流程。預期中短期內工業用地及工業地產的需求將因台商回流投資而穩健增加；在區位方面，以台北、新北及桃園為首的北台灣將持續吸引投資人進駐，而高雄作為台灣重要製造聚落，亦獲得廠商相當青睞。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，其實早從去年美中貿易戰剛發生時就有台商積極回來找土地和廠辦，經過至少1季以上的尋覓和評估，才在去年底到今年初逐步顯示交易成果，因此5月初美中貿易戰再起，成了台商回流的加溫計，估計最快今年第4季將展現更具體的商用不動產交易結果。

丁玟甄指出，根據接觸諸多有意尋覓商用不動產的廠商後發現，廠商們會循台商回台投資行動方案先找上經濟部的窗口尋求協助，同步還會向縣市政府工商發展部門及商用仲介公司洽詢，以增加租用或購買工業土地和廠辦的效率，加快覓得適合地點。

信義房屋旗下信義全球資產投資部資深協理歐人彰表示，回流的台商有幾項特質。若原本在台灣有舊廠，它們會先整理舊廠，並在廠區附近租或買適合土地或廠房，同時調節大陸廠區生產規模。

其次，回流的台商們仍偏愛產業聚落明顯的區域，包括北部和中部受青睞程度較高，相對的，工業用地和廠房勢必較難找，目前仍以彰化、雲林、高雄、屏東等縣市有較大面積的土地和廠房供選擇。（編輯：林淑媛/張良知）1080526