川普推文逼出台商遷徙潮 大老闆各有因應之道

台商返鄉熱專題2（中央社記者潘智義、韓婷婷、鍾榮峰、蔡芃敏台北26日電）美國總統川普這個月5日在推特發文計畫調高對中國產品的關稅，立即震撼全球股市。這樣的場景，成為這一兩年的常態，美中貿易衝突變成持久戰，直接衝擊在大陸布局多年的台商企業，也成為加速催化台商回台投資或進行全球布局。

名列回台百億投資之列的台達電，2018年美中貿易戰開打後，即認知到「貿易戰」將是未來必然趨勢。為了加速全球布局策略，台達電大舉回台投資，從2018年起至今已公告將投資約新台幣132億元，陸續在台北內湖、桃園中壢、中科及南科等地購買土地及廠房，或者租地蓋廠房，未來3年投資額將超過新台幣132億元，大幅降低大陸生產比重。

台達電董事長海英俊表示，內湖主要是擴大總部大樓及研發中心，中壢規劃新進駐的產業為電源零組件及汽車相關產品，台中以機械手臂為主；台南則以旗下被動元件廠乾坤及馬達相關產品為主，持續投資台灣的目標不變，集團今年整體資本支出仍維持在100多億元左右。

台達電透露，台灣土地廠房的布局規劃已初步完成，接下來就是廠房陸續完工後的機器設備及軟體設施等投資，未來3至5年間預估將僱用數千位員工。

事實上，隨著整體事業部不斷成長，台達電今年度人才需求（不含未來新增的新廠）即高達1800人，是歷年來最大的一波徵才。由於台灣仍以研發為主，徵才多以研發人員相關工程師為主。

在全球布局規劃上，海英俊進一步表示，除了加碼投資台灣外，也已透過公開收購泰達電的方式獲得泰國及印度的生產基地，目前泰國新廠區已興建中，預計1年內就可完工投產，未來可因應美國市場需求。

海英俊指出，大陸地區仍是會維持每年擴充的步調，中國市場是全球重要經濟體，整體經濟成長仍處於上行的階段，未來產能將逐步轉為滿足內需市場，整體全球布局上將隨著其他地區比重拉高，間接降低大陸市場配置比重。

全球第2大電子代工廠和碩聯合科技也是此波台商回流的亮點之一，為調整產能、加強垂直整合分散風險，和碩加速在關渡興建研發中心，也在新店購入廠房生產物聯網感測器等高附加價值產品，加上在原有桃園龜山兩處生產基地新增產線與自動化設備，快速提高台灣製造比重，更將台灣做為設計、製造、服務三合一大本營，相關投資達149億元，可增加逾1000人就業機會。

不同產業，面對美中貿易戰有迥異的因應策略。

筆電代工廠廣達電腦董事長林百里日前公開表示，雖然因應美國對中國銷美產品加徵25%關稅，伺服器適合返台生產，大量生產的筆記型電腦是否遷離中國，仍須審慎評估。

他強調，若筆電代工廠自中國大陸遷出，必須整個產業供應鏈都一起行動，供應鏈對產量大的產品很重要，雖然東南亞也是考慮的筆電生產基地，但現實上不可能要求每樣零組件供應商都轉到東南亞生產。

林百里認為，代工毛利已經殺到很低，筆電代工更是如此，盼美國能多為廠商考慮。一語道出台灣代工廠在美中貿易戰中面臨的困境與無奈。

廣達副董事長梁次震直言，設筆電工廠要有產業聚落搭配才行，中國的華東、重慶形成筆電產業聚落，若是筆電工廠自中國遷出，上游零組件廠一個在菲律賓、一個在印尼，在沒有產業聚落配合的情況下，光加計運費，或是繳給當地政府的費用，實際成本就比現在中國生產更高。

林百里說，筆電也會走到人工智慧（AI）的路，要有新的應用才能吸引消費者購買，AI產業搭配雲端設備有很好的發展，相關產業伺服器在台灣生產很有競爭力，因為產業供應鏈就在台灣。

廣達財務長楊俊烈表示，去年底已搶先在桃園著手建置新廠，除因應美中貿易戰之外，在台灣擴充產線本就屬於多角化經營策略，為公司的長遠經營做打算。

從產業來看，此波台商回流投資最大宗的產業為網通業，一家不願具名的網通大廠透露，幾年前即陸續返台擴充產線，美中貿易戰是加速返台擴廠的主因。因為銷美關稅太高了，「50美元產品課10%關稅或許沒感覺，但1000美元課10%或25%，大家都會感覺很痛」。

業者指出，在產能規劃上，中國生產中低階、銷往東歐等新興市場及非美國市場的產品，共20條產線；返台擴廠則以生產雲端交換器、電信設備、企業用交換器等高階及銷美產品為主，包括新竹3條、竹南5條，共計8條生產線。

同樣因應美中貿易戰，為避免遭美國對中國調高關稅波及，自行車大廠巨大機械也指出，已將部分高階自行車產能移回台灣，並在現有的台中廠區重新規劃空間，擴充新的生產線，招募員工採兩班制生產高階自行車。

美利達表示，從營收來看，台灣廠2010年營收約新台幣126億元，至2018年已達228億元，成長81%，占集團整體營收258億元的88%，其實原本就是根留台灣。

美利達進一步指出，中國廠只生產中低階車種，平均單價人民幣1200元，遠低於台灣廠出廠平均單價978.7美元，主因是技術不外流，將高階車種留在台灣生產。

美利達表示，中國廠營收占集團整體營收小於10%，原本由中國廠銷往美國的比例及不高，去年前3季占集團整體營收僅2%，因近年來陸續將產能移回台灣，至2018年底已降至0，銷美車種完全在台灣生產，中國廠只提供中國內銷及銷往日本、韓國等需求。

美中貿易戰延續超過一年仍未撥雲見日，連帶也影響到各產業的擴產規劃，對工具機產業的下單呈現保守觀望。傳動元件大廠上銀董事長卓永財表示，美中貿易戰已經到最後關頭，震撼教育已經發生，包括工具機等各行各業，都有對應之道。他認為，兩邊貿易戰不只貿易問題，也涵蓋長期競爭力及政治考量。

卓永財預估，不管最後中國大陸和美國談判會進行到哪種階段，景氣不會更差，經濟應該在第2季就會落底。不過從機械產業來看，工具機產業可能要到第3季落底。

他並透露，5月開始有些工具機廠開始無薪休假，低階工具機廠商影響幅度較大。部分廠商透過美中貿易戰，進行轉型升級。

卓永財表示，工具機產業並非第一個受害，主要受害的是3C產品組裝生產，模具業跟著受打擊、開模減少，連帶間接影響應用模具的工具機產業，相關產業移到東南亞最快也要1年，越南可望明顯受惠。

在中國大陸蘇州布局、掌握轉型升級商機的上銀，近期也與經濟部接洽台商回台投資計畫，卓永財預估5月底經濟部就會進行審查。

台灣機械公會副秘書長許文通則說，相較其他國家，台灣內需市場小，外銷腳步更快，機械業者也提供彈性、客製化需求，藉此增加台灣競爭優勢，機械業受惠於台商回台投資，已經接到多筆台商訂單。（林淑媛/張良知）1080526