台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億

（中央社記者蔡芃敏、廖禹揚台北23日電）台商回流再傳捷報，經濟部今天通過6件投資案，電子五哥之一的和碩也回台投資149億元。至今累積投資逾新台幣3100億元。經濟部預估，台商回流投資額有望達6000億元。

投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第18次聯審會議，核准和碩聯合科技、凌華科技、瑞智精密等6件投資案，投資金額總計超過新台幣221億元，共新增逾1640個本國就業機會。經濟部至今共通過61家，累積投資逾新台幣3100億元，預估可帶來本國就業人數超過3萬100人。

隨著美中貿易戰持續升溫，全球第2大電子代工廠和碩聯合科技積極調整產能、加強垂直整合分散風險，除了加速在關渡興建研發中心，也在新店購入廠房生產物聯網感測器等高附加價值產品，加上在原有桃園龜山兩處生產基地新增產線與自動化設備，不僅提高台灣製造比重，更將台灣做為設計、製造、服務三合一大本營，相關投資達149億元，可增加逾1000人就業機會。

凌華科技則規劃提高台灣製造產能及研發投資，布局智慧工廠，充分滿足全球客戶在物聯網、邊緣運算及人工智能的需求。

美中貿易戰砲火也嚴重襲擊金屬機電產業，台灣第一大、全球第4大壓縮機大廠瑞智精密，與全球日系、歐美、台灣主力空調大廠建立緊密供應鏈。為了維持北美市場競爭優勢及分散生產基地，瑞智精密決定擴大桃園觀音廠區生產規模，將逐年建置可年產400萬台壓縮機的智慧化產線，新增212個本地人才，主攻美國及台灣市場，有助提升產品產值與競爭力。

全球排名前5大空氣壓縮機製造商復盛工業，據點橫跨亞、歐、美各洲，為了減低美中貿易戰風險，決定在三重設置技術研發中心與智慧化工廠擴大在台灣投資，聚焦高效、環保節能與高技術含量產品，可帶來41名本國就業機會。

某不具名微波通訊大廠決定在新竹科學園區投資13.8億元擴增產線、導入自動化設備，並招募183名本國人才，加強拓展高技術含量的衛星通訊及地面微波終端設備市場，爭取全球龐大商機。

某桃園模具大廠考量美中貿易戰風險及配合客戶需求，決定增加台灣生產比重，投資逾14億元在桃園新建廠房、增置先進製程，招募55名本國人才，加強布局車用電子零組件、5G網路、醫療、能源電池及高階3C電子零組件等與高附加價值產品。

經濟部表示，回流台商具有高附加價值、關鍵零組件、自有品牌國際行銷等3大特性，可加速引導相關產業群聚，帶動台灣產業供應鏈從「台商製造」走向「台灣製造」，更可提供就業新機會，奠定未來20年至30年經濟榮景。

經濟部長沈榮津今天在立法院經委會答詢時表示，美國宣布最新一波將加徵關稅、制裁華為等措施，有助台商回流，很多先前還在猶豫的廠商都變得比較積極，目前盤點結果今年的台商回流投資額有望突破先前新訂的目標5000億元，大概可以達到5500、6000億元。

沈榮津也說，台商回流積極，都是要落實投資，今年預估實際投資額將有1600至1700億元。（編輯：黃國倫）1080523