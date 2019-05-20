台商回流 經部：今年至少1000億元到位

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）經濟部表示，美中貿易摩擦，促使台商回流，也帶動台灣就業率、經濟成長，今年至少會有新台幣1000億元到位，5000億元應該在3年內到位。

立法院經濟委員會今天審查「外國人投資條例修正草案」暨「華僑回國投資條例修正草案」，經濟部長沈榮津列席備詢。

「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月實施至今，已有55家廠商通過資格審查，累積投資總金額超過新台幣2884億元。

時代力量立委徐永明問，媒體報導台商回流今年會有新台幣1000億元回台，究竟是5000億元還是1000億元在今年到位，經部說將創造2萬8000個工作機會，是否有根據，民進黨立委陳亭妃則問台商回流要突破5000億有沒有信心。

沈榮津強調「我們是有所本」，今年至少會有1000億元到位，5000億元應該在3年內到位，目前50件還在排審，今年達到5000億元目標應該沒問題。台商回流將帶來2萬8000個工作機會，經部有將台商計畫納入審查中，數字有根據。

陳亭妃說根據國際預測機構IHS Markit發佈最新預測，台灣2019年經濟成長率達2%，重回亞洲四小龍第一。

沈榮津說，主要因為美中貿易摩擦，促使台商回流，這一波回流帶動經濟成長及就業率。

他也說，許多台商把握這次機會回台，相較以往講求「性價比」，現在更講求「信賴比」。現在中國製造的東西，外國人不敢買，而台灣產品沒有資安問題，品牌商買安心、買信賴，高階廠商都規劃回台。（編輯：鄭雪文）1080520