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蘇貞昌：政府努力 經濟成長率將重回四小龍之首

最新更新：2019/05/29 10:45
行政院長蘇貞昌（前中）19日在華山園區參觀ZA SHARE Youth雜學青－多元學習博覽會，體驗澳洲墨爾本連鎖髮廊BIBA Salon學苑攤位活動。中央社記者施宗暉攝　108年5月19日
行政院長蘇貞昌（前中）19日在華山園區參觀ZA SHARE Youth雜學青－多元學習博覽會，體驗澳洲墨爾本連鎖髮廊BIBA Salon學苑攤位活動。中央社記者施宗暉攝　108年5月19日

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，根據預測，台灣2019經濟成長率將重回亞洲四小龍之首，這是因為政府努力、人民支持，大家一起讓台灣更好。

蘇貞昌上午在官方Line群組表示，根據國際預測機構IHS Markit發佈最新預測，台灣2019經濟成長率達2%，重回亞洲四小龍第一。

蘇貞昌上午參觀「ZA SHARE Youth雜學青－多元學習博覽會」受訪時說，這是因為政府努力、人民支持，目前台灣股票一直維持上萬點，台商與外資投資台灣將近新台幣3000億；大家一起努力，不但可以大為減稅、創造很多就業機會，也讓台灣經濟情勢非常有利。政府面對美中貿易大戰戰戰兢兢，希望台灣度過困難，大家一起讓台灣更好。

明天520是總統蔡英文就任三週年，媒體詢問，政府換閣揆後民調上升，蘇貞昌是否為幸運星？蘇貞昌回應，蔡總統領導國家，他帶著行政團隊非常努力，在各方面回應民意，同時調整一些過去還沒有做好的地方。

他說，最重要的還是要做福國利民的事情，他非常注重效率，若各方面效率都能提升，相信人民就會看到政府在各方面的努力，確實是對人民最好。例如這個月報稅，可以看出減稅很多，有些人甚至不用繳稅，他還要推出很多福國利民政策，都希望大家支持。（編輯：鄭雪文）1080519

蘇貞昌19日在官方Line群組表示，台灣2019經濟成長率達2%，重回亞洲四小龍第一。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）
蘇貞昌19日在官方Line群組表示，台灣2019經濟成長率達2%，重回亞洲四小龍第一。（圖取自蘇貞昌LINE帳號）
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