蘇貞昌：今明兩年供電充裕 足以因應台商回流

行政院長蘇貞昌（左2）21日在行政院與工商協進會座談，工商協進會理事長林伯豐（左）、行政院副院長陳其邁（右3）、國發會主委陳美伶（右）等人出席。中央社記者鄭傑文攝 108年5月21日

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，今年跟明年備用容量率達15%，備載容量率達10%，不僅充裕供電，也足以因應台商回流用電需求，請企業放心投資。工商協進會則建議，應將核能納為備用電源。

蘇貞昌上午在行政院與工商協進會舉行座談會，與會人員包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、國發會主委陳美伶、工商協進會理事長林伯豐與副理事長蔡明忠等人。

蘇貞昌致詞時表示，今天是他上任第128天，政府在各方面努力活絡台灣經濟，例如要求所屬銀行對董事長和總經理的考評列入放款借貸的家數，調降中小企業信保基金保證手續費，也同步推出中小企業千億融資保證專案，50萬元以下貸款一天核保。

蘇貞昌說，去年工業用電1556億度，創歷史新高，這是企業積極表現所需的電力，所以政府非常努力提高再生能源占比，前幾天彰化風力電場剛動工，林口、通霄、大林電廠的新機組陸續加入供電，今年跟明年備用容量率達15%，備載容量率達10%，不僅充裕供電，也足以因應台商回流用電需求，請企業放心投資。

蘇貞昌表示，政府為營造好環境，修法回應業界，例如修訂所得稅法、產創條例租稅優惠延長10年與納入5G和智慧機械、訂定海外資金匯回專法等。台商回台投資方案也非常具體有效，實施5個月不到已有55家廠商回台，投資金額近3000億元；此外，台灣已經從歐盟稅務不合作名單中除名，有助於台商在歐盟國家投資的競爭力。

蘇貞昌指出，過去推動前瞻基礎建設時有人誤會是為了選舉、為了綁樁，會債留子孫，但現在各縣市都希望爭取；中央政府總決算107年歲計賸餘達1080億元，是20年來第一次歲入歲出達到平衡，顯示沒有債留子孫。

他表示，政府也開拓國際貿易空間，推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）；政府推動新南向政策，去年到東協台商的總營收達新台幣3.6兆元，獲利破千億元；去年國際旅客來台達1006萬人次，其中東南亞國家旅客有242萬人次，達22%，也創歷年新高。

林伯豐致詞時則提出工商協進會對政府的建議，他提到中美貿易戰5月初又開始升溫，希望政府能站在工商業界的立場，提出相應對策。

林伯豐表示，希望政府持續改善投資環境， 包括協助企業找到適合土地、確保勞動條件符合企業需求，例如不宜新增「長期照顧安排假」，罷工也不宜由代表性不足的職業工會發起，應該由雇主跟企業工會協商。

林伯豐說，穩定供電應該有合理電價，將核能作為儲備電力，確保綠能轉換過程不缺電，並不宜強制用電大戶購買綠電；檢討不合宜的稅制，包括取消貨物稅、印花稅，以及內外股利所得稅率應一致；修正財政收支劃分法、擴大海外資金回台優惠稅率的適用範圍，以及產創條例增加人才投資、節能與環保設備的投資抵減等。

林伯豐也說，金融業是企業投資的後盾，金融監督管理委員會主委顧立雄近年興利除弊，讓金融業淨收益持續正成長，希望能多採納協進會的建議，例如考量開放壽險業認購預售屋作為自用不動產等，讓金融業更茁壯。（編輯：楊玫寧）1080521

行政院長蘇貞昌（右）21日在行政院與工商協進會座談，會議開始前，蘇貞昌向工商協進會理事長林伯豐（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年5月21日

行政院長蘇貞昌（前左）21日上午在行政院與工商協進會座談，會議開始前向工商協進會成員致意。中央社記者鄭傑文攝 108年5月21日