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生力軍到 台電：下週供電綠燈備轉容量率逾10%

最新更新：2019/05/18 12:26
苗栗通霄161kV輸電線路完工升級後，開始加入運轉，可增加約70萬瓩供電能力，圖為通霄電廠。（台電提供）中央社記者潘姿羽傳真　108年5月18日
苗栗通霄161kV輸電線路完工升級後，開始加入運轉，可增加約70萬瓩供電能力，圖為通霄電廠。（台電提供）中央社記者潘姿羽傳真　108年5月18日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）台電今天表示，苗栗通霄161kV輸電線路完工升級後，本週開始加入運轉，可增加約70萬瓩供電能力，預估未來一週備轉容量率均可達10%，維持象徵「供電充裕」的綠燈。

根據中央氣象局預報，下週一、二因鋒面通過降溫，全國用電負載可望下降；台電預測，5月18日至5月24日未來一週內，備轉容量率可維持在10.24%至10.97%間，備轉容量約介於271萬瓩至343萬瓩間，持續亮出供電充裕的綠燈。

台電指出，未來一週最高用電量可能出現在22至24日間，預估尖峰負載達到3230萬瓩，不過，因最大供電能力為3561萬瓩，備轉容量率仍可維持約10.26%。

除了苗栗通霄161kV輸電線路完工升級外，台電表示，近期大修機組包括核二廠2號機也將陸續歸隊，以及裝置容量達80萬瓩的林口電廠新3號機可望於6月滿載上線，屆時供電能力將進一步提升。

台電表示，未來供電情勢漸趨樂觀穩定，但面對氣溫可能異常升高及機組突發狀況，會審慎以對，包括落實機組歲檢修工作並如期歸隊、做好機組安全運轉及強化電力調度彈性，維持供電穩定。（編輯：郭萍英）1080518

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