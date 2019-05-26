台商鮭魚返鄉 帶動台灣製造轉型生機

台商返鄉熱專題1（中央社記者廖禹揚、潘智義台北26日電）5月23日，經濟部滿心歡喜宣布又通過了6件回台投資申請案，其中全球第2大電子代工廠和碩是一大亮點。知名大廠受到美中貿易戰火升溫影響，紛紛在台擴增生產線、興建廠房，台灣進入新一波產業轉型生機。

美中貿易戰規模有日益擴大趨勢，也使許多原本猶疑不定的廠商態度轉趨積極，經濟部長沈榮津預估，目前盤點今年通過審查的投資案總金額有望上看5500、甚至6000億元。

「在申請通過的廠商申請案中，以電子資訊業占比最高」，經濟部投資業務處副處長陳秀全分析，這一波台商回流潮中，以美中貿易戰中受影響較大的網通設備、伺服器周邊產品相關業者最為踴躍。

其他包括機械設備、自行車、汽車零件等金屬機電類廠商，也回台灣擴增生產線，甚至像是紡織、隱形眼鏡、包材等民生化工產業也有轉移跡象。

美中貿易戰鼓擂 台商看到了風險

有台商受訪時坦言，在中國大陸環保法規日益嚴苛、工資高漲等因素下，企業早有分散生產基地的想法及動作。

「最難能可貴的是看到台商觀念的改變」，官員說，台商到大陸投資，沒有語言文化的限制，因為方便，連到泰國等東南亞設廠、擴增生產線都覺得懶，但這次美中貿易戰，讓他們看到了風險。

分散生產基地的這股推力，在美國總統川普上任後達到頂峰。川普為解決中國對美的龐大貿易順差動作頻頻，不僅調高大陸輸美關稅，華為風暴更讓美中貿易戰從關稅提高到科技戰層次，川普政府可能採取出口管制等措施，在在衝擊紅色供應鏈的生存。

美國去年以來，陸續對中國輸美產品祭出加徵關稅措施，面對來勢洶洶的貿易戰火，經濟部曾邀集業者會商，評估發現網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件等在兩岸布局，且最終商品銷往美國的業者受到負面影響最大，業者可能需要協助將產線移回台灣或前往新南向國家。

經濟部官員說，在經濟部接洽過程中，紡織、電子及自行車業表達積極移轉意願，為因應可能在短期內大量回流的廠商需求，行政院通過歡迎台商回台投資行動方案，由經濟部投資台灣事務所做為單一窗口，協助業者解決五缺（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工）問題，並追蹤投資進度。

歡迎台商回台投資行動方案今年初上路，網通廠智邦科技與紡織大廠慶豐富實業打響第一砲，早就表示要調整產能回台投資的自行車大廠巨大機械也搶在第1季就通過審查，帶回新台幣50億元投資。

隨著美中貿易戰延燒，通過審查廠商也從一週2、3家增至6、7家，並在4月底迎回目前最高的547億元知名電子業大廠投資案，總投資金額一口氣突破2000億，至今投資金額累計達已突破3100億元，熱度一路往上飆升。

幾家歡樂幾家愁 不是台商都能回流

遠離美中貿易戰火，台商把生產基地搬離中國大陸，但並不是所有台商都適合回台灣；廣達電腦董事長林百里站在業界角度，日前公開提出看法。

林百里說，伺服器在台灣生產很有競爭力，適合返台生產，因為「產業供應鏈就在台灣」；廣達則在台灣選擇做高價產品，因為若在台灣做低價產品，成本反而更高，例如消費性產品就不適合在台灣做，畢竟需要大量人力生產的商品在台灣製造，招工不易。

以筆電代工廠為例，林百里認為，若自中國大陸遷出，必須整個產業供應鏈都一起行動，供應鏈對產量大的產品很重要，雖然東南亞也是考慮的筆電生產基地，但現實上不可能要求每樣零組件供應商都轉到東南亞生產。

林百里說出了業界現實面的困境，以政府角度而言，也並非所有台商回流，都要照單全收。

觀察台商回流樣態，陳秀全分析，廠商會選擇回台，除了國內法規完善，最主要還是因為在地產業鏈完整，人力、技術上都能迅速接軌，不過台灣也並非全盤接收。

陳秀全解釋，歡迎台商回台投資行動方案中設有資格條件，希望具備自動化、智慧化的高附加價值廠商回台，若是高污染、或是人力密集企業，政府會協助轉移至其他合適國家，或是輔導產業升級轉型。

陳秀全表示，大部分台商投資計畫預估會在3年內完成，投資台灣事務所從一開始接觸廠商至投資案完成，皆採專人專案控管，除提供廠商專案輔導，對於後續投資實際執行狀況與期程，也會定期追蹤，每年檢討各投資案進度。（編輯：林淑媛）1080526