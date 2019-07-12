經部：台商供應鏈回來了 帶動經濟成長新契機

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部次長林全能今天表示，台商回流不只是單一廠商回台，更帶回整體供應鏈，有助台灣建構完整高附加價值生產能量，成為帶動台灣經濟新一波成長的重要契機。

美中貿易戰開打，不少在中國的台商受到波及，政府因應產業需求推出歡迎台商回台投資行動方案，至今已有89家廠商通過申請，帶回新台幣4441億元投資，林全能指出，目前可以看到伺服器、網通設備、自行車、車輛與零組件等產業回台廠商，包含上中下游完整供應鏈，且是高附加價值供應鏈，有助台灣產業永續經營。

林全能今天受邀赴台灣產業科技推動協會年會說明台商回流議題，林全能指出，美中貿易戰開打至今，受中國台商主要受影響產業包括網通設備、中低階自行車及零組件、機械與工具機零組件，以及石化、塑橡膠原料及製品。

林全能說明，其中網通設備多已回台投資，以調控產能因應，並加快至印度、墨西哥、菲律賓等國外第三地設廠評估；自行車業則將中高單價產品轉回台灣生產，低價產品則轉向東南亞；機械與工具機零組件雖主要供中國內需，但考慮未來風險與其他國家製造業快速成長需求，也在考慮加碼在美國或東南亞國家生產。

石化、塑橡膠原料及製品多為供應中國內需市場，不過，林全能表示，業者仍在持續觀望，若貿易戰持續擴大，中國家電、建築、汽車等產業需求衰退，可能間接影響塑膠及橡膠原料需求減少，造成負面衝擊。

此外，電子資訊業主力產品筆記型電腦及手機雖尚未列入課稅清單，但考量在中國風險及環保法規、人力成本提升，業者也考慮在東南亞或美國投資。

除歡迎台商回台投資行動方案，行政院也在7月1日新增中小企業加速投資行動方案與根留台灣企業加速投資行動方案，林全能強調，希望引導具有高價值製造能量或是政府積極推動的5+2產業回台，促進在國際供應鏈中具有關鍵地位的廠商落實投資，增加台灣能量，使台灣產業發展在國際上能占有更重要地位。（編輯：楊凱翔）1080712