台灣今年固定投資可望破4兆 2011年以來最高增幅

經濟部統計處27日表示，今年固定投資有望衝破新台幣4兆元，實質成長6.0%，創下2011年以來最高增幅。若以業別來看，製造業為固定投資增購投資之首。（中央檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）經濟部統計處今天表示，半導體業者投資先進製程、前瞻計畫以及台商回流助攻，今年固定投資有望衝破新台幣4兆元，實質成長6.0%，創下2011年以來最高增幅。

經濟部統計處今天發布「固定資產投資概況」，統計處指出，因房市回溫，營建工程投資持續升溫，加上政府及公營事業加強執行預算。固定投資去年達3.7兆元，實質成長2.5%。

統計處說，固定投資今年上半年實質年增率達7.2%，台商回流投資、政府推動前瞻政策、半導體先進製程以及綠能投資等因素加持下，據行政院主計總處8月預測，固定投資今年可望突破4兆元，實質成長6%，創下2011年以來最高增幅。

統計處指出，就部門別觀察，以民間部門為投資主力，比重自2014年起均超過8成，投資型態以營建工程、機器及設備為主，智慧財產投資則是因應產業轉型升級，而穩定成長。

若以業別來看，製造業為固定投資增購投資之首，2017年投資規模為1.6兆元，占總投資45.2%；上市櫃則以台積電居冠，去年固定資產增購2981億元，占全體製造業上市櫃公司增購額4成，面板雙雄群創、友達則是排名第2、3名。

統計處說，台積電今年積極擴充7奈米與5奈米產能，預估資本支出投資將超過3300億元，可望挹注台灣民間投資穩健成長。

此外，統計處說，台灣智慧財產投資占固定投資比率逐步提升，從2011年占比19.2%升至去年23.9%，增加4.7個百分點，高於日本2017年的22.4%及南韓去年20.4%。隨著台灣投資知識資本提高，可望逐步為產業創新奠定競爭實力。（編輯：黃國倫）1080827