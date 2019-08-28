美光加碼投資台灣660億 投審會准了

（中央社記者廖禹揚台北28日電）台灣美光日前證實在台擴廠，經濟部投審會今天通過美光申請在台增資案，金額達新台幣660億元，官員表示，目前未收到其他美光增資申請。

經濟部投資審議委員會今天召開第1179次委員會議，會中核准及備查重大投資案件共7件，其中包括核准美光匯入新台幣660億元等值外幣，增資台灣美光半導體股份有限公司等國內事業，從事經營電子零組件製造業等業務。

台灣美光日前證實在台中后里興建A3廠，預計明年第4季完工，但並未揭露投資金額。投審會表示，目前收到美光申請案件僅有今天通過的一案，但不便說明詳細投資內容。

此外，僑外投資部分也通過英屬維京群島商必思傑國際有限公司匯入21億元等值外幣，投資設立鑫台資產管理股份有限公司，從事創業投資等業務，並將轉投資台大i-TECH團隊研發太陽能動力四軸無人機。

英屬維京群島商GENLAC BIOTECH CO., LTD.申請經由國內事業錦新國際股份有限公司，以公開收購方式取得國內興櫃公司豐華生物科技股份有限公司案也獲准。

陸資投資部分，核准香港商立訊精密科技有限公司匯入4.4億元等值外幣，增資台灣公司。上市櫃公司對中國大陸投資部分，核准矽品精密工業股份有限公司以4500萬美元，間接增資在福建的子公司。

對外投資部分，則通過英業達受讓取得美商ZT GROUP INT'L, INC. 10%股權，以及中國信託增資菲律賓分行等2案。（編輯：林興盟）1080828