美光攻人工智慧5G 採1z奈米製程量產記憶體

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）記憶體大廠美光（Micron）宣布開始使用1z nm（1z奈米）製程技術量產16Gb容量的DDR4和LPDDR4X記憶體產品，可應用在人工智慧、自動駕駛、5G等領域。

美光新聞稿指出，與上一代1y nm節點相比，美光1z nm 16Gb DDR4 產品可提高位元密度、增進效能並降低成本，也可改善運算DRAM（DDR4）、行動DRAM（LPDDR4）和圖形DRAM（GDDR6）產品系列的相對效能和功耗，主要應用在人工智慧、自動駕駛、5G、行動裝置、圖形、遊戲、網路基礎設施和伺服器等領域。

透過量產16Gb DDR4記憶體解決方案，美光開始將技術移轉至1z nm。公司指出，使用更小的節點生產，功耗可較上一代8Gb DDR4產品降低約40%。

美光也透過1z奈米技術節點，開始批量出貨LPDDR4X DRAM記憶體和多晶片封裝（uMCP4）。公司指出，16Gb LPDDR4X 可因應資料量極大的應用需求，同時因應先進人工智慧未來在邊緣和高頻寬5G應用上的處理需求。

美光目前在全球擁有超過3.4萬名成員，遍及17個國家，擁有超過4萬項專利，是全球第3大記憶體公司，僅次於韓國三星和SK海力士，也是全球第4大半導體公司，其中台灣美光有8000名成員，在台灣設立2個前段晶圓製造廠、以及1個後段封測廠，還有1個業務服務和技術支援辦公室。（編輯：黃國倫）1080827