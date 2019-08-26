台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台灣美光證實在台中后里興建A3廠，預計明年第4季完工，並否認A5廠規劃。台灣美光指出，美光在全球擴廠，不會增加晶圓片產能。

媒體報導，美光（Micron）加碼投資台灣，要在現有中科廠區旁興建兩座晶圓廠，以下世代最新製程生產動態隨機存取記憶體（DRAM）。

台灣美光今天表示，正在台中后里廠區動工擴建A3廠，主要以擴大增加無塵室設備空間為主和技術升級，預計明年第4季完工。不過對於投資金額，台灣美光表示無法揭露細節。

另一方面，台灣美光否認規劃A5廠，並表示美光在全球擴廠方向，不會增加晶圓片產能，美光持續在台中找尋新用地，這是美光作為半導體製造廠的責任。

A3廠臨近台灣美光在台中后里前段晶圓廠，也靠近去年10月下旬開幕的後段封測廠。

美光目前在全球擁有超過3.4萬名成員，遍及17個國家，擁有超過4萬項專利，是全球第3大記憶體公司，僅次於韓國三星和SK海力士，也是全球第4大半導體公司，其中台灣美光有8000名成員，在台灣設立兩個前段晶圓製造廠、以及1個後段封測廠，還有1個業務服務和技術支援辦公室。

市場人士指出，目前全球DRAM市場仍供過於求，美光以提升技術、不增加晶圓片產能的方式，穩定DRAM價格和市場供需，此外記憶體製程單位元容量和層數增加，需要更高階的製程技術因應。（編輯：蘇志宗）1080826