技嘉等6台商回流 累計總投資近6000億大關

（中央社記者廖禹揚台北19日電）台商回台投資再添6案，經濟部投資台灣事務所今天通過技嘉科技等6家台商申請，共將帶回超過新台幣84億元、783個就業機會，今年至今通過審核投資案累計已近6000億元。

經濟部今天通過長華科技、復盛精密工業、技嘉科技、全漢企業、昭輝實業、衡欣醫療器材回台投資，統計今年已有140家台商響應歡迎台商回台投資方案，累計投資金額5926億元，可帶來5萬2277個本國就業機會，後續尚有20多案排隊待審。

經濟部投資業務處指出，全球知名信評機構惠譽18日表示，政府政策推動促使台商資金回流，使台灣仍在美中貿易戰中受惠，顯見台商回流成效已獲國際認證。

長華科技及衡欣醫療器材並列本週最大案，都將投資30億元，全球主要IC基板領導廠商長華科技規劃在高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，可帶來141個就業機會；衡欣醫療器材規劃擴建台中潭子廠房來增加產能，將以高附加價值電聲產品為主，預計提供406個就業機會。

全球板卡三巨頭之一的技嘉科技規劃短期將投資近8億元，在既有桃園南平廠區導入自動化產線與設備，滿足美國出貨需求，中長期則將增建二期智慧型工廠，維持營運成長，預計在明後年再提出投資申請案。

復盛精密工業生產應用於半導體封測及光電產業的IC及LED導線架，因美中貿易戰影響導致產能利用率大幅下滑，決定投入6億元，利用新竹科學園區及湖口工業區既有廠房建置新產線，導入全智能生產設備，開發新產品MID-LDS封裝基座技術，以擴大未來市場需求，可新增74個就業機會。

全漢企業則將投資逾4億元興建桃園三廠，新增自動化產線主攻車用電源供應器及儲能系統、工業電腦電源供應器等，可帶來100個就業機會；昭輝集團將投資6億元擴建彰濱工業區廠房，增設汽車零配件產線，將招募50名人才。（編輯：張均懋）1080919