下一步像北韓說法惹議 國政團：盼正視鎖國問題

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市長韓國瑜8日「再下一步台灣就像北韓」說法，引發「北韓-朝鮮經貿文化情報」不滿。韓國瑜國政團隊回應，韓國瑜發言希望人民正視當前面臨走不出去的困境、被鎖國的問題。

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚參加工商界挺韓後援會成立大會，批評民進黨執政3年半讓台灣人傷心，前幾天看到東南亞國協將來關稅同盟，但台灣卻無法加入，「再下一步台灣就像北韓，整個被鎖住」；未來只有開放，在國家安全沒有威脅之下，要開大門走大路。

韓國瑜的說法今天引起「北韓-朝鮮經貿文化情報」透過臉書FB嚴正聲明「致中國國民黨總統候選人韓國瑜先生」，內容提到在台灣無特定政治立場，對於韓國瑜輕視朝鮮的不友善言論，提出7點回應說明北韓有很多優質的條件優於台灣。

聲明文末指出，韓國瑜要選舉爭奪大位也好、要為民服務也好，請不要消費朝鮮，指韓國瑜「根本不懂朝鮮」，朝鮮也如同世界其他國家一樣，有其優缺點，但「覺得朝鮮不如台灣」的說法有些言重了。

針對「北韓-朝鮮經貿文化情報」聲明，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕回應，感謝媒體朋友分享北韓國內的相關政策，可是北韓人民的生活條件以及經濟狀況，跟台灣本來就不一樣，尤其是台灣的民主和自由是最引以為傲之處，相信也是北韓人民嚮往有一天能和台灣人民一樣呼吸著民主自由的空氣。

她說，韓國瑜的發言是希望人民正視台灣現在已經面臨走不出去的困境、被鎖國的問題，還有被區域經濟組織排除在外，被國際組織拒絕等；台灣的經貿和國際處境，恐怕將和因為違反聯合國相關規定而受到禁運制裁的北韓不相上下。

另外，民進黨高雄市議員高閔琳也透過FB嘲諷韓國瑜是「缺乏常識搞砸外交的政治奇才」。從遭日本財經雜誌喻為「遲刻魔」（遲到魔人），昨天又發表對朝鮮不友善的言論，批評韓國瑜「井蛙不知世界大，無知當有趣」，知識水平和素養太低，丟臉丟到國外。(編輯:孫承武) 1081009