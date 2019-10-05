日媒指韓國瑜遲刻魔 王淺秋：惡意抓毛病黑韓

高雄市長韓國瑜日前接見日籍拜訪團時遲到，後來會晤日籍學者也引發爭議，日本媒體報導稱之「遲刻魔」（遲到魔人）。（圖取自日本財經週刊網頁weekly-economist.mainichi.jp）

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜日前接見日籍拜訪團時遲到，後來會晤日籍學者也引發爭議，日本媒體報導並稱之「遲刻魔」（遲到魔人），高市府新聞局長王淺秋指出，有人惡意抓毛病、黑韓。

日本財經週刊中，有一篇報導以「遲刻魔」稱呼韓國瑜，並提到韓國瑜有爭議的言行舉止。

民進黨市議員黃文益接受聯訪指出，韓國瑜第1次（8月22日）接見日本訪問團自己遲到，第2次（9月7日）接見時變更地點，但卻指日本學者遲到，讓日方無法接受。他表示，「韓國瑜往往用抹黑他人的方式耍小聰明、得到自己的利益」，這次遭日媒打臉，黃文益指韓國瑜說謊、沒誠信是「高雄之恥」。

國民黨市議員李眉蓁在今天市議會教育委員會質詢，針對韓國瑜被指為「遲到大王」，甚至網傳因為韓國瑜常遲到會影響中日關係等，促王淺秋在做城市行銷之外，要澄清假消息，勿讓韓國瑜一再被抹黑。

王淺秋重提韓國瑜接見第1個參訪團的前一晚餐會上賓主盡歡，也預先表達隔天行程會稍有延誤，至於第2次接見日本學者是行程出狀況，後來才知道聯絡人在資訊上造成落差，讓客人受了不白之冤。她說，後來發現問題出在聯絡窗口，市府表達了歉意並趕緊向對方說明。

有關韓國瑜被說成「遲刻魔」一事，王淺秋答詢是有人惡意傳播渲染還到日本網頁上宣傳，是有心人惡意抓毛病、在做黑韓供應鏈的行為。李眉蓁促市府要加強對假新聞的澄清。（編輯：謝雅竹）1081005