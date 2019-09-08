參訪高市府被遲到事件 松田康博接受說明道歉

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄市長韓國瑜6日接見由召集人松田康博率領東京大學兩岸關係研究小組參訪團提及「等了25分鐘」等發言，遭對方FB貼文反駁準時。松田康博今天再貼文接受高雄市府說明與道歉。

松田康博貼文反駁準時後的FB一度被灌爆關版，今天凌晨再重開FB貼文提及6日在高雄市發生所謂的「被遲到事件」，非常多的台灣人民關心他們，他對此表示深切的謝意。

松田康博在貼文中表示，「韓國瑜市長的競選團隊在當天晚上向我們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫我們不要太早到、沒有給我們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。」

貼文中表示，「也注意到了高雄市政府的聲明和韓市長的道歉。總而言之，我們希望此次風波到此告一段落。我們都是長年以來研究台灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心台灣。祝福台灣，祝大家平安！」

對此，高雄市政府新聞局回應，感謝日本訪賓都已理解此誤會並接受說明，並維持彼此間的真誠友誼。市府第一時間接到訊息的確只知道日本學者團晚到要等待，現場媒體也等候多時，必須向久候媒體說明原因。而事後才知道是因為聯繫問題去錯地點，來訪賓客是「準時」去了其他地方，造成拜會延遲。

這起風波起於東京大學兩岸關係研究小組參訪團原定6日中午11時20分參訪高雄市府，但地點由原本聯繫的鳳山區光復路二段鳳山行政中心，改到苓雅區四維三路四維行政中心，導致參訪團轉搭計程車於11時35分抵達，韓國瑜接見參訪團時，對媒體說「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」等發言，讓松田康博當天下午3時多透過FB貼文表示整個行程準時，「難以理解韓市長及團隊作風」，引發外界關切。（編輯：方沛清）1080908