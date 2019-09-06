郭台銘見日本學者：準時到達就能賓主盡歡

鴻海創辦人郭台銘（右）6日與松田康博（左）等在內的東京大學兩岸關係研究小組一起晚餐，郭台銘在臉書貼文表示：「雙方都準時到達就能賓主盡歡。」（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社台北6日電）鴻海創辦人郭台銘今天晚間和東京大學兩岸關係研究小組一起晚餐，他在臉書貼文表示，在他宣布要投入總統初選，日本有很多以他和中國大陸關係為題目的報導，今晚他也一一回答疑問，並表示「雙方都準時到達就能賓主盡歡」。

包括松田康博、小笠原欣幸等學者在內的東京大學兩岸關係研究小組，今天先到高雄市拜訪高雄市長韓國瑜，韓國瑜在雙方見面時提及「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」，遭對方FB貼文行程準時。之後市府也發新聞稿澄清，是聯絡人疏忽造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。

郭台銘晚間在臉書貼文表示，東京大學兩岸關係研究小組是日本研究對台政策的權威智庫，他今天和這些日本朋友們一起晚餐，享用鼎泰豐小籠包，再加上台灣啤酒，也被問了不少問題，尤其當他宣布要投入總統初選時，在日本非常受到關注，有許多以他和中國大陸關係為題目的報導。

他說，從他與SHARP舉辦國際記者會仍同時懸掛中華民國與日本國旗，就可以知道他一向以來的立場是非常堅定的中華民國派，而當時他完全沒有要選總統。

郭台銘表示，鴻海早已全球化，在全世界投資，包括日本都設有公司及生產基地，再加上現在工業互聯網的發展，關燈工廠自動化，燈塔工廠，掌握數據使得遷移生產的難度降低，他也已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。

郭台銘指出，席間，團長松田康博教授特別提出了擔任總統，對弱勢者的照顧，這和商業上的競爭思惟完全不同。而他而十分同意，因為他知道人生並不公平，錢只有用在對的地方才

能發揮它的價值，過去數十年來，他對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠。

郭台銘在文內最後也說，今晚日本朋友們除了更了解台日關係不論在外交，經貿上有何發展空間，台日友好誤會都可以迎刃而解，「雙方都準時到達就能賓主盡歡」。（編輯：蘇志宗）1080906