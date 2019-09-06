日訪團學者澄清沒遲到 高市：府外聯絡人疏忽

高雄市長韓國瑜（右）6日上午接見由專長兩岸、台美關係的東京大學教授松田康博（左）率領的日本訪問團，韓國瑜穿著一身西裝，笑說「今天我沒有遲到」。中央社記者董俊志攝 108年9月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高雄市長韓國瑜今天接見東京大學兩岸關係研究小組，致詞時提及「我等了25分鐘，今天我沒有遲到」；但日方學者松田康博FB貼文整個行程準時，「難以理解韓市長及團隊作風」。

高雄市政府新聞處下午發出聲明回應，因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長韓國瑜事前也不知情，現場被記者問及才有所說明。

松田康博是此行東京大學兩岸關係研究小組召集人。他在FB貼文感謝韓國瑜百忙之中抽空接見。但是想澄清對於會面前發生的事。

他表示，早就收到韓市長陣營的聯絡，會面的地點是鳳山行政中心，時間是上午11時。昨天收到的聯絡是11時20分開始，地點一樣是鳳山。今天準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說「抱歉，地點是換成四維行政中心」。

趕忙搭計程車跑到四維行政中心，會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說「抱歉 我們聯絡不順暢」。沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」。松田康博說「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。特此澄清事實。

▲東京外國語大學准教授小笠原欣幸於臉書發布參訪團召集人松田康博的聲明

鑒於8月22日接待日本自民黨青年局訪問團時遲到，遭外界質疑失禮，韓國瑜今天特別提早趕回市府四維行政中心等候。日本訪團行程原定中午11時20分開始，但訪團11時35分才抵達，韓國瑜提早等候約25分鐘後，才與訪團舉行閉門座談。

高市府聲明表示，韓國瑜非常重視日方學者來訪，除了準時接見也正裝以示重視。對於日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保這種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。

居間連繫的國立政治大學國際事務學院日本研究碩士學位學程教授蔡增家告訴中央社，約三個星期前接到韓國瑜北部競選辦公室連絡，地點是在高雄市政府鳳山行政中心沒錯，昨晚有通知改地點的電話和留言，但他都未接聽及聽留言，今天也未再確認，導致參訪團依原規劃沒有延遲到鳳山。（編輯：孫承武）1080906

高雄市長韓國瑜（右）6日上午接見由專長兩岸、台美關係的東京大學教授松田康博（左）率領的日本訪問團。中央社記者董俊志攝 108年9月6日