日本學者參訪團到訪 韓國瑜澄清完全準時

高雄市長韓國瑜（圖）6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，致詞時提及「我等了25分鐘，今天我沒有遲到」；但日方學者松田康博在FB貼文整個行程準時，「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。中央社記者董俊志攝 108年9月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高雄市長韓國瑜接見日本學者提及「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」，遭對方FB貼文行程準時。韓國瑜回應，參訪團完全準時；「等了25分鐘」是希望大家笑一笑，沒別的意思。

東京大學兩岸關係研究小組由召集人松田康博率領，中午11時20分參訪高雄市府，但地點由原本聯繫的鳳山區光復路二段的鳳山行政中心，改到苓雅區四維三路的四維行政中心。

但韓國瑜接見參訪團後在媒體所說「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」的這段話，讓松田康博在下午三時多透過FB貼文表示整個行程準時，「難以理解韓市長及團隊作風」，引發外界關切。

韓國瑜晚間出席「108年國民體育日高雄市體育有功人員表揚典禮」前遭媒體團團圍住堵訪，最後應允會後接受媒體聯訪。隨後他解釋參訪團由台北一名教授聯繫，沒有了解高市府有四維、鳳山兩個行政中心。而他用開玩笑口吻的「等了25分鐘」，是希望大家笑一笑而已，沒別的意思。

韓國瑜說，因日前接待日本國會議員訪問團時遲到25分鐘，所以今天提早到，加上剛開始聯絡日本參訪團地點是在鳳山中心，因此他們再換計程車到四維中心。參訪團十分重視遲到這件事，因此他要再次向外界說明「參訪團完完全全沒有遲到」。

高雄市政府新聞處下午也發出聲明回應，因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。

依高市府發布新聞稿，今天拜會行程，韓國瑜歡迎日本球隊冬季移訓至高雄，以及影視作品來高雄拍攝取景。雙方提到日本對高雄是非常重要的貿易、觀光、旅遊夥伴，以及台日貿易關係、日本企業進駐高雄佔比。新聞稿提到「雙方溝通氣氛非常愉快」。

包括松田康博、小笠原欣幸等學者在內的東京大學兩岸關係研究小組，是日本學術界唯一一個針對台灣進行長期研究的跨校、跨領域的研究團隊，成員都是在日本的台灣政治、兩岸關係、東亞國際政治等研究領域具有代表性的學者。

透過不定期舉行研討會，邀請海外傑出學者，訪問台灣、中國大陸、美國等海外研究機構與相關人士，並透過成員的研究成果，向日本各界提供正確的台灣政治及兩岸關係的資訊與分析。(編輯:孫承武)1080906