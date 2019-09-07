被疑暗批韓國瑜 郭台銘幕僚：是提醒自己要準時

（中央社記者余祥台北7日電）高雄市長韓國瑜接見日本學者惹出遲到爭議，鴻海創辦人郭台銘昨晚宴請同一批學者，並在臉書貼文「雙方準時到達就能賓主盡歡」，被質疑暗批韓。郭台銘幕僚蔡沁瑜今天說，只是叮嚀自己不能遲到，昨晚車程花了40分鐘，準時抵達。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天與東京大學兩岸關係研究小組學者松田康博、小笠原欣幸等會面，但韓國瑜在雙方見面時提及「等了25分鐘」，遭對方在臉書貼文反駁，引發爭議。

有意獨立參選的郭台銘昨天晚間也與同批學者會面，並在臉書貼文指出「雙方準時到達就能賓主盡歡」，外界認為是在暗批韓國瑜。

蔡沁瑜受訪時說，日本人守時觀念根深蒂固，郭台銘昨晚與日本學者會面前，有看到松田康博的臉書貼文，因此出發之前特別叮嚀自己不能遲到，車程約40分鐘，他們準時到達。

至於是否在針對韓國瑜，蔡沁瑜不評論，僅說郭台銘很重視守時觀念。

蔡沁瑜提到，郭台銘昨天與日本學者的會面很開心，一路從晚上6時進行到10時左右，賓主盡歡，對方關注台灣弱勢議題。郭台銘則提到，他一直以來對照顧弱勢、公益盡心盡力，另也提到兩岸關係、選舉等。

有關郭台銘可能將訪美，與美國總統川普會面，蔡沁瑜說，目前都還在喬時間，還沒有時間表。（編輯：黃國倫）1080907