日相安倍國慶賀電疑雲 外交部：它不是假的

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，但日本內閣官員卻說安倍並未發出賀電。外交部今天表示，賀電不是假的，駐處確有收到透過友人轉交的賀電，但不便透露來源。

據了解，這封賀電非發自日本中央政府，而是來自地方管道。

駐福岡辦事處4日舉辦國慶酒會時，公布日本首相安倍晉三祝賀中華民國108年國慶的賀電，但日本內閣官員昨天說安倍並未發出賀電，駐日代表謝長廷8日對此表示，日方並未說賀電是「假的」。

針對賀電事件，外交部發言人歐江安今天舉行記者會表示，駐福岡辦事處確實有收到這封透過友人轉交的賀電，「它不是假的」，但這封賀電未經日本官方認證。對於賀電來源，她說，基於跟日方的長期默契，不便進一步透露。

歐江安表示，外交部已要求駐福岡辦事處盡快提供書面報告說明完整資訊，包括收到賀電後的處置，以釐清事實；外交部釐清事實後，會做後續處置。她說，在沒有知道事情全貌之前，不會先假設駐處人員有錯，但也不會袒護相關人員。

歐江安說，外交部將遵照行政院長的指示，依據查明結果，了解事實與經過，做必要處置。她也相信，台日關係不會受到這件事影響。

同時，歐江安重申，駐處事後已注意到賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後了解日方未列入官方紀錄，因此該賀電也未計入駐處國慶活動新聞稿的統計資料。相關發展情形台日雙方均有充分了解；台日關係友好，溝通管道順暢，今後將持續發展雙方堅實的友好關係。

對於媒體一再追問賀電的真假，歐江安說，不需要再討論是真是假，駐處有收到賀電，只是文件並非出自於日本中央政府；未經過日本中央、官方認可的，就不能列入官方紀錄。她也強調，非官方跟「假的」不一樣。

另外，對於駐福岡辦事處提供賀電照片給媒體是否有不妥之處，歐江安表示，外交部事先並不知道駐處收到賀電這件事及駐處的相關處置，這是因為根據過去做法，駐處都是在國慶酒會舉行後，才將相關情形回報給外交部。

歐江安表示，在處理賀電的立場上，外交部的態度是嚴謹的，認證過程也是小心的。外交部嚴謹的態度，適用所有外館。（編輯：楊凱翔）1081009