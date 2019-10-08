日相安倍國慶賀電出錯 蘇貞昌要求查處

（中央社記者郭建伸、侯姿瑩台北8日電）駐大阪辦事處福岡分處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三的賀電，據查非出自首相府。行政院長蘇貞昌今天說，若真有首相賀電何其重大，此事要查處。

外交部發言人歐江安表示，將遵照行政院長蘇貞昌的指示，依據查明結果，做必要處置。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委蔣乃辛質詢時表示，駐大阪辦事處福岡分處日前在國慶酒會秀出安倍晉三的賀電，祝中華民國108年生日快樂，這是大突破、更是好事情；但後來爆出是接獲友人轉交賀電，查證後未列入官方紀錄，這簡直鬧了大笑話。

蘇貞昌表示，如果日本首相或副首相稱呼「我國完整國名」，這確實是大突破；但他認同立委質詢所言，受過外交訓練且公職在身的外交人士，卻公布這樣不當的訊息，這件事應該要查處。

歐江安接受中央社訪問時表示，福岡分處在籌備國慶日活動期間，接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電。駐處事後注意到該賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後瞭解日方未列入官方紀錄，因此該賀電也未計入駐處國慶活動新聞稿的統計資料。

她表示，相關發展情形與日方均有充分瞭解，並掌握日方立場。本案將遵照行政院長蘇貞昌的指示，依據查明結果，做必要處置。（編輯：謝佳珍）1081008