日相賀中華民國國慶遭質疑 謝長廷：日方沒說賀電是假的

駐大阪辦事處福岡分處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，對於首相官邸方面說沒發出賀電，駐日代表謝長廷8日接受台媒採訪時表示，，日方沒說那是假的。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月8日

（中央社記者楊明珠東京8日專電）台灣駐大阪辦事處福岡分處4日舉辦國慶酒會時，公布日本首相安倍晉三祝賀中華民國108年國慶的賀電，但日本內閣官員昨天說安倍並未發出賀電，駐日代表謝長廷今晚對此表示，日方並未說賀電是「假的」。

他並說，外交很微妙，台灣從事外交工作必須有所突破，但有突破，中國必定抗議。

根據福岡分處國慶酒會會場的照片，署名為「內閣總理大臣安倍晉三」的日文賀電寫道：「由衷祝福中華民國一Ｏ八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝國運昌隆，與會人士健康幸福。」日本與台灣沒有外交關係，安倍慶賀中華民國國慶的賀電被公開一事經台灣媒體報導後在中國引發議論。

在日本內閣官房副長官岡田直樹昨天的記者會上，有中國記者問到此事。岡田答覆說，安倍沒發出媒體所提到的賀電。他說，對於台灣，日本政府的立場就如1972年日中建交時所發布的共同聲明所載明。

駐日代表處今晚在東京帝國飯店舉辦國慶酒會，謝長廷在酒會上被媒體問到此事時說：「他們（日本內閣）沒說賀電是假的，外交就是很微妙。他們沒說賀電是假的，如果是假的，那是犯罪行為。」

謝長廷表示：「談到外交，那台灣要去突破，台灣有所突破的話，中國一定會抗議，這也是必然的，但我們不能說好大喜功，為了突破而做假。我們有些突破的話，中國都抗議，像日本的副大臣去台灣，中國也抗議。最重要的是要看（賀電）是不是真的。」

謝長廷說，在福岡分處公布安倍的賀電之前，他並不清楚。他認為，現在最重要的問題在於賀電的真假，如果是假的，那當然事態嚴重，但「如果是真的，那就是外交上有一些（不能說的），他可以體諒大家的立場」。

謝長廷被記者問到福岡分處未經他同意就發出「新聞稿」，揭露安倍的賀電，如今責任的歸屬，他回答說，福岡分處發新聞從來不需要他的同意。

記者問到往年賀電的處理方式是不是公開，謝長廷答說：「我不能回答它是不是公開出來，用什麼方法公開，因為慶典接到賀電，接到賀電就公布，大概就是這樣。我了解是這樣，給他賀電就是要展示，不然給他賀電要收在抽屜裡嗎？應該也不是，最重要的是說那個賀電，應該有向外交部報告。」

謝長廷再次強調，福岡分處並沒義務要向他報告。

今晚國慶酒會未公布安倍首相的賀電，謝長廷在記者問到此事時說：「我們有展示的就承認，沒有展示，就沒承認。」

他說，今天有161名國會議員報名要出席，這還不包括國會議員的秘書。他說，國慶酒會是喜事，且屬比較大型的酒會，駐日代表處對於來賓都歡迎，例如安倍的母親安倍洋子出席。他原本聽說安倍的母親年紀大，身體欠安，駐日代表處不敢事先對外發表說她要出席。

有「政壇教母」之稱、現年91歲的安倍洋子今晚在國慶酒會上上台致詞時說：「很高興受邀參加今天的國慶酒會，在此致賀。眾所周知，台灣和日本長久以來就建立深化且友好的關係，很感謝台灣在（2011年）東日本大震災、熊本地震時給予溫馨關懷與善款，盼今後也能持續建立兩國的友好關係。」（編輯：陳正杰）1081008