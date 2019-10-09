蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好

（中央社記者游凱翔台北9日電）總統蔡英文今天接見瓜地馬拉共和國副總統卡培拉伉儷，蔡總統致詞表示，瓜地馬拉的咖啡不僅在台灣飄香，更代表雙方農業合作的重要連結，希望兩國未來在各領域的合作成果，就如同瓜國的優質咖啡一樣美好、永續發展。

瓜地馬拉共和國副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco）伉儷應中華民國政府邀請，10月8日至12日率團訪問台灣，出席雙十國慶慶典活動。蔡總統上午在總統府接見卡培拉伉儷。

蔡總統致詞表示，中華民國台灣與瓜地馬拉是情分深厚的兄弟之邦，非常歡迎在國慶期間率團來訪，近幾年中華民國台灣與瓜地馬拉的交流越來越密切，官方跟民間共同創造許多計畫成果。

蔡總統說，卡培拉是外科權威的名醫，長期關心瓜地馬拉醫療資源運用與發展，相信在卡培拉的支持與協助下，兩國在公共衛生領域可以有更多合作交流，一起努力實踐聯合國永續發展的目標。

蔡總統也說，這次卡培拉副總統是24年後再來到台灣，或許注意到台灣咖啡店隨處可見，而且瓜地馬拉的咖啡在台灣也很受歡迎，瓜地馬拉的咖啡不僅在台灣飄香，更代表兩國農業合作的重要連結，因為台灣技術團與瓜地馬拉咖啡農共同對抗咖啡葉銹病，提高了產業、品質與收入，希望兩國未來在各領域的合作成果，就如同瓜地馬拉的優質咖啡一樣美好、永續發展。

蔡總統指出，瓜地馬拉在國際社會上大力支持台灣，不僅在世界衛生大會上力挺台灣，瓜地馬拉總統日前也在聯合國氣候行動峰會中替台灣發聲，期待瓜地馬拉未來給中華民國台灣最大的支持，兩國在國際事務上也有更多的參與、加深彼此夥伴關係，也再次感謝卡培拉率團來訪。（編輯：紀淑芳）1081009