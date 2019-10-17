不懼中國打壓 總統：用實際行動與世界交流

總統蔡英文（右2）17日在總統府接見108年國防大學國際高階將領班第14期學員，蔡總統表示，台灣身為國際社會中一員，即使面對中國打壓國際參與空間，依然用最實際的行動展開和世界上的交流，不論是在農漁產業、醫療技術，希望讓世界知道台灣絕對有能力、也願意付出。中央社記者鄭傑文攝 108年10月17日

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，台灣身為國際社會中一員，即使面對中國打壓國際參與空間，依然用最實際的行動展開和世界上的交流，不論是在農漁產業、醫療技術，希望讓世界知道台灣絕對有能力、也願意付出。

總統蔡英文上午在總統府接見民國108年國防大學國際高階將領班第14期學員，首先代表中華民國人民及三軍官兵向遠從中南美洲來的朋友表達誠摯的歡迎。

總統說，在座的貴賓在各自的國家內都是高階軍警將校以及文職要員，很高興透過遠朋班的機制，定期邀請各位這樣優秀的人員到台灣，在軍官養成、軍事戰略課程等方面進行交流。

總統指出，過去的三年多來，台灣和中南美洲各國都有非常密切的交流，她也多次出訪友邦，了解技術團在當地的各項合作計畫，並且在過程中看到許多台僑打拚的成果，這些顯現不論是政府或民間的交流，台灣都和友邦建立了深厚的情誼。

總統表示，隨著時代的演進，全球也都面臨更多的挑戰，台灣身為國際社會中的一員，即使面對中國打壓國際參與空間，依然用最實際的行動展開和世界上的交流，不論是在農漁產業、醫療技術，希望讓世界知道台灣絕對有能力、也願意付出。

總統說，藉這個機會，要代表中華民國台灣感謝各位的國家不僅跟台灣一起推動軍事訓練、教育文化以及基礎建設等合作計畫，也長期在國際參與大力支持台灣，總統請訪賓們返國之後，務必代表她向所屬國家的元首致上最誠摯的問候與感謝。

總統期許訪賓們返國後發揮正面的影響力，促進邦誼，讓彼此更加緊密合作，協助台灣參與國際組織，一起為世界的永續發展盡一份心力。（編輯：蘇志宗）1081017