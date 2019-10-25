陸委會民調：二成七支持終極獨立 創10年新高

（中央社記者繆宗翰台北25日電）陸委會最新民調顯示，支持「維持現狀以後走向獨立」以及「儘快獨立」的民眾，達27.7%，為10年來新高。此外，認為中共對於台灣政府、人民不友善的比例，也創下10年新高。

大陸委員會24日公布例行民調，其中關於台灣和中國大陸的關係，支持「維持現狀，以後走向獨立」者達21.7%，創近10年新高；「儘快宣布獨立」則為6%，兩者相加，即支持「終極獨立」者達27.7%。

這是陸委會自民國99年4月進行「民眾對當前兩岸關係之看法」民意調查以來，支持「終極獨立」比例最高的一次。

此外，本次調查中支持「儘快統一」者，則為1.4%；「維持現狀，以後走向統一」者，為8.9%；「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」者，為31.0%；「永遠維持現狀」者25.8%；不知道或無意見者則為5.3%。

民調也顯示，89.3%的民眾支持「政府強調台灣的未來及兩岸關係發展，要由台灣2300萬人決定」。

對於「中國大陸政府對台灣『政府』的態度」，認為不友善者達69.4%；認為「中國大陸政府對台灣『人民』的態度」不友善者則為54.6%，兩者同樣為99年4月調查以來新高。

同時，89.3%的民眾反對中共對台武力威脅；80.1%民眾不認同中共連續奪取邦交國、阻礙台灣參與國際等行徑。

這次民調也顯示，89.3%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，相較今年1月，中共提出「習五條」後的75.4%，已上升13.9個百分點。

民調指出，77.5%民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主；62.1%民意也贊成政府逐步完善「民主防護網」。

另外，對於近期香港情勢，54.8%民眾認為，中共對香港沒有落實「一國兩制」；並有72.0%民眾支持政府呼籲港府，應該回應人民對於自由民主的要求，儘快與人民對話的作法。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在10月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99個百分點。（編輯：林克倫）1081025