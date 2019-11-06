民眾黨有意列不分區第一 黃國昌：我會拒絕

（中央社記者陳俊華台北6日電）媒體報導，民眾黨有意招攬時代力量立委黃國昌，列為不分區立委第一名。黃國昌今天說，他沒和民眾黨主席柯文哲密會，也會拒絕民眾黨的邀請，身為時力黨員，他會盡力替時力區域立委拉票、衝刺政黨票。

台北市政府顧問蔡壁如今天接受「蘋果劈大選」訪問時表示，黃國昌一直邀約想跟台北市長柯文哲談居住正義，而昨晚柯文哲也有去夜宿東區的現場。蔡壁如說，「我的想法，我一定會建議（台灣民眾黨）提名委員會邀請黃國昌，就不分區給他第一名」，積極向黃國昌招手。

黃國昌下午與新竹市議員林彥甫、時力新竹立委參選人高鈺婷舉行「台灣需要囤房稅，執政黨勿打假球」記者會。

黃國昌說，過去20、30年來薪資凍漲、房價飆漲，進一步導致少子化危機，今年夏天「實價登錄2.0」修法變成「實價登錄0.5」，完全在打假球，時力對於改革不合理的制度、矯正台灣不正常的房地產市場，不斷推動制度改革，居住正義的議題在這次選舉不該被迴避，所有政黨、總統參選人都要清楚向選民交代。

媒體詢問，黃國昌是否會在9日的活動與民眾黨主席柯文哲見面。黃國昌說，1109東區集結活動是由「居住正義改革聯盟」主辦，對於各政黨的態度是，公平邀請國內5個主要政黨主席，希望他們都能來參加，說清楚具體政策是什麼。

黃國昌表示，昨天晚間柯文哲的確有去居住正義的夜宿現場關心，蔡壁如也在臉書貼照片，但他根本不在現場，有參與活動的人都可以作證，他絕對沒有躲在角落與柯文哲密會。

媒體追問，是否會接受民眾黨邀請，列為不分區第一名？黃國昌說，他會委婉地謝謝蔡壁如的肯定與欣賞，「我會拒絕」；因為他現在是時代力量黨員，會努力替時代力量區域立委拉票，並盡力幫忙衝刺政黨票。

黃國昌下午也在臉書發文表示，對於惡意不實謠言，覺得不勝其擾，他昨晚根本不在居住正義改革的活動現場，更無昨夜密會柯文哲之事，「簡直莫名其妙！」（編輯：蘇志宗）1081106