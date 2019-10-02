民眾發動罷免連署 黃捷：尊重公民權利

（中央社記者王淑芬高雄2日電）時代力量高雄市議員黃捷今天表示，給溫暖支持的人多於批評，尊重提議罷免她的公民權利，而網友揚言殺害她的部分已經完成筆錄並將提告，強調對人身攻擊部分會依法處理。

黃捷在市議會盡監督質詢責任，但是屢遭民眾批評及攻擊，昨天還有網友在社群留言要殺害她、網路留言「鳳山的朋友站出來連署，一起罷免黃捷」，並設立罷免黃捷連署處。

黃捷今天在市議會接受聯訪指出，對於揚言要殺害她的部分已經完成筆錄並將提告。

網友在臉書社群發起罷免黃捷，並設立罷免連署處受理連署罷免黃捷。她表示，尊重公民權利，她對鳳山區的服務盡心盡力，議員做得好不好，由選民公評。

面對罷免連署，黃捷說，了解對方已發動數波街頭連署，也有連署書及專責連署處，她都尊重；但她接觸到的民眾對自己的肯定溫暖支持多於批評。

黃捷是高雄市第九選區（鳳山區）選出議員，得票數1萬8420票。選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段，提議階段要有1%選民簽署，以鳳山區為例，公民數是28萬7829人，第一階段提議約要有2900份連署書，第2階段的連署約要有2萬9000份，連署要任期屆滿一年才能提出。（編輯：黃世雅）1081002