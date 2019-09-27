高市時力議員捍衛質詢權 遞狀對議會聲請假處分

（中央社記者陳朝福高雄27日電）高雄市議會市長施政報告質詢發言須登記後再抽籤，時代力量議員林于凱、黃捷等昨天皆未抽中，今天到高雄高等行政法院遞狀對高雄市議會聲請假處分，捍衛質詢權。

林于凱和黃捷下午到高雄高等行政法院遞狀，林于凱表示，市議員監督市政、為民發聲是使命，國民黨自己不認真問政就算了，連議員同仁的質詢都要搞成像是抽卡遊戲一般，質詢還要靠運氣，根本把民主當兒戲。

他說，侵犯議員行使職權的決議有相當高的違法疑慮，將依行政訴訟法298條第二款，防止議員質詢權發生重大之損害，聲請「暫時情況」假處分，拒絕讓高雄市議會淪為國民黨恣意妄為的立法局。否則惡例一開，恐怕讓其他地方議會有樣學樣，不當限制議員職權。

林于凱引述地方制度法第48條指出，直轄市議員質詢是法定職權，但這次議會日程決議卻將讓許多議員無法行使職權，且用抽籤方式，決定哪些議員可以質詢，哪些議員不可以質詢，這在高雄市議會市政質詢辦法中未提及，且這次以「抽籤」決定議員質詢順序的行政操作方式，是在25日的預備會議結束後才定，大部分市議員根本無從參與討論，導致在今天有44名議員登記質詢，但順序在後20名的議員，有登記卻無法質詢的情況。

林于凱今天抽中31號，抽中18號的黃捷說，雖然幸運抽中，但沒有一點喜悅，因為這個幸運本身就是不正常的現象，這次的安排是荒唐的議會抽抽樂，質詢本是議員職責，若要從根本改善散會時間延誤的狀況，應該重新調整議程，讓議員能夠充分質詢，盡到議員監督職責，對於市民才能有所交代。

林于凱和黃捷到高雄高等行政法院遞狀對高雄市議會聲請假處分，訴求這次總質詢開始前（10月31日前），相對人（高雄市議會）應使聲請人（未抽到的議員）對市長施政報告為質詢。（編輯：謝雅竹）1080927