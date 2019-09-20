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時代力量風波不斷
時代力量近日風波不斷，立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨，原時代力量不分區立委高潞．以用因助理違規被時力除名，邱顯智請辭黨主席，黃國昌也確定不選汐止區域立委。黨主席由立法院黨團總召徐永明接任。
時代力量風波不斷
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時代力量風波不斷1/19

時力：柯昌配子虛烏有 政治操作應適可而止

最新更新：2019/09/20 11:01

（中央社記者陳俊華台北20日電）時代力量秘書長吳佩芸今天說，「柯昌配」是子虛無有，是有心人士用來吃時代力量豆腐的操作，應適可而止；時力和台灣民眾黨是競爭關係，兩岸路線的主張也天差地遠。

時代力量今天透過新聞稿指出，外傳時代力量黨中央策略性操作台北市長柯文哲與時代力量立委黃國昌組成「柯昌配」，在2020年總統大選問鼎大位，搶攻第三勢力選票，吳佩芸嚴正否認此事，並強調「這完全是子虛烏有」，呼籲黨內人士切勿隨之起舞。

吳佩芸表示，黨的立場就是反對「兩岸一家親」，跟柯文哲目前完全沒有合作可能；時力黨主席徐永明昨天也強調，時代力量的兩岸路線，不只是堅持台灣主體性，更該和中國劃清界線，絕對不接受「兩岸一家親」，和柯文哲的主張是天差地遠。

吳佩芸說，時代力量和台灣民眾黨處於競爭關係，不管在價值、政策和人才等層面，時力都遠比民眾黨優秀，民眾黨到目前為止，連要主打的政策都不知道，到底要怎麼獲得人民支持，也是令人質疑。

吳佩芸表示，「柯昌配」只是有心人士用來吃時代力量豆腐的操作，這種政治操作真的該適可而止，外界也沒必要隨之起舞。（編輯：林興盟）1080920

地機族
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