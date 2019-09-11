時力鄭秀玲就職立委 盼以專業審查總預算案

（中央社記者陳俊華台北11日電）台大經濟系教授鄭秀玲今天在司法院大法官蔡明誠監誓下，宣誓就職時代力量不分區立委。她說，盼用自己的專業幫忙審查下年度總預算案，選前大家都在拚政治，其實拚經濟也很重要。

在時代力量前不分區立委高潞．以用遭開除黨籍後，由台灣大學經濟學系教授鄭秀玲遞補，立法院上午舉行鄭秀玲的宣誓就職典禮，由蔡明誠擔任監誓人，立法院長蘇嘉全、秘書長林志嘉，及時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人出席觀禮。

鄭秀玲透過聲明指出，3年多來總統蔡英文及執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，內政上也很認真擘畫，從今年聯合國「全國幸福指數報告」評比排名，台灣的幸福指數居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一斑，「台灣絕對不是又老又窮」。

鄭秀玲說，當前執政團隊在內政上確實仍有許多亟待改善的空間，在國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若政治人物能多關注人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人的利益算計與鬥爭，國家發展絕不僅止於此。

鄭秀玲表示，這次有機會擔任立委，儘管只有短短4個月，她會秉持財經專業及良知，認真審查下年度的總預算案；因個人能力和時間有限，她也會與相關公民團體合作，督促政府推動有利精進民主法治體系的政策。

她說，未來將聚焦在內政、財經、教育和科技四大政策相關議題，為國人爭取更實質的幸福，盼弱勢家庭能有公平受教機會、年輕人能提高薪資所得、老少能得到照護和照顧。

時代力量黨團上午舉行記者會，黃國昌說，因為立委徐永明接任時代力量黨主席，工作負擔比較重，這會期開始由他分擔黨團總召工作，黨團都是彼此通力相互合作，並由鄭秀玲擔任副總召。

鄭秀玲表示，她看到選舉前大家都在拚政治，其實拚經濟也很重要，希望預算審查過程中給執政當局好的建議，用專業來幫忙審查總預算案，「以專業實現你我的幸福」。（編輯：楊凱翔）1080911