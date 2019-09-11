若推總統人選 徐永明：徵召黃國昌是重要方向

（中央社記者陳俊華台北11日電）針對2020大選是否自推總統候選人，時代力量黨主席徐永明今天表示，若黨有共識要自提人選，徵召黃國昌會是重要方向。黃國昌表示，他只關注在立法院工作，「把現在的工作做好」。

時代力量秘書長吳佩芸昨天表示，時力是否自提總統候選人，將由秘書處向決策委員提出具體報告及確切人選，時代力量立委黃國昌「是考量、選項之一」，將交決策委員及黨代表大會討論。

時代力量黨團上午舉行記者會，徐永明針對2020大選表示，是否要自提總統人選，在黨內還是持續討論，若黨內要自提人選，「徵召黃國昌參與總統選舉，會是主要的方向」，不過尚未與黃國昌討論，這是黨中央做的規劃，因為還沒變成提案，接下來會在決策委員會中討論。

徐永明表示，從黨的主體性、發展而言，若黨有共識要自提人選，徵召黃國昌會是重要方向，如何說服黃國昌，也是他要努力的方向；未來會進入決策委員會討論，再決定是否交由黨代表大會議決，黨內程序還在進行。

此外，黃國昌回答媒體提問時表示，謝謝吳佩芸的好意，但他關注的事情只有兩個，第一是在立法院裡面的工作，把現在的工作做好；第二，他真正關心的是台灣的下一步，過去幾場巡迴演講中，對於台灣如何拚經濟、如何破除台灣權貴金融遊戲、金權政治生態系等，每場演講都提出他對台灣下一步的看法。

黃國昌說，希望針對他所提出的問題，其他黨的總統候選人或是立委候選人，都能進一步討論商議；之前他也公開邀請過鴻海集團創辦人郭台銘，因為他對郭台銘要拚經濟有所期待，但上次看了郭台銘的演講後有點失望；他也在臉書上提出誠懇邀請，要與郭台銘談台灣如何拚經濟，願意冷靜、理性、深入討論。（編輯：楊凱翔）1080911