卓榮泰：黃國昌若要選總統 別忘記保衛台灣初心

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨主席卓榮泰今天被問到，時代力量拋出可能推出立委黃國昌參選總統，是否意在跟民進黨「談條件」；卓榮泰說，黃國昌要選不用跟民進黨談任何條件，但不要忘記最後目的與最初保衛台灣的初心。

針對2020大選是否自推總統候選人，時代力量黨主席徐永明今天表示，若黨有共識要自提人選，徵召黃國昌會是重要方向。黃國昌表示，他只關注在立法院工作，「把現在的工作做好」。

卓榮泰今天出席民進黨中常會受訪指出，這是台灣人民幸福的地方，每個人只要合乎資格都可以選總統。

媒體追問卓榮泰，時代力量放出這樣的消息，是否意在跟民進黨「談條件」；卓榮泰說，沒有談任何條件，「他（黃國昌）要選不用跟我們談任何條件，但大家不要忘記最後的目的與最初的初心就好」，所謂的初心是指參與的初心、保衛台灣的初心。

對於兩黨會談似乎卡關，卓榮泰說，兩邊的主席幕僚都有在聯繫，就他所知，民進黨秘書長羅文嘉也有要做下個階段的聯繫，雙方秘書長若能先見面談一談，延續過去談的基礎，那也是正面的發展，他期待能盡快進行。

擔綱總統蔡英文競選陣營組織操盤的民進黨中常委沈發惠受訪指出，他無法評論其他的總統參選人，現在就是全力為蔡總統連任努力，參選是國民基本權利。

另外，民進黨目前鎖定有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤，參選黃國昌不競選連任的新北市第12選區。

沈發惠說，賴品妤是年輕、有想法、有理想、有戰力的人選，這個消息傳出來，地方相當振奮，但就他了解，賴品妤好像還在考慮中，他非常期待，希望能讓年輕人有個舞台，為台灣做出一些貢獻。

卓榮泰說，目前民進黨還有5個立委艱困選區待徵召，16日將召開提名策略小組會議，送18日中執會做最後決定，剩下的5個選區一併處理。（編輯：李信寬）1080911