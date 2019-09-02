郭台銘談拚經濟 黃國昌盼提低薪高房價解方

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北2日電）時代力量立委黃國昌今天受訪指出，希望立法院新會期不要進入選舉、放假會期；此外鴻海創辦人郭台銘昨天的經濟專題演講，內容空洞，希望郭台銘對於年輕人面對的低薪資、高房價問題，提出解方。

立法院第9屆第8會期今天上午8時開始立委報到，黃國昌報到完後接受媒體訪問，做出上述表示。

黃國昌受訪時談到，郭台銘昨天進行一場以經濟為主題的專題演講，在網路上有全程影片，他看完後認為，超過半小時的演講內容，郭台銘談經濟的時間不到10分鐘，而且內容空洞，貧乏到讓他非常難以想像。

黃國昌指出，如果郭台銘認為拚經濟這件事情是重要的，對於目前年輕人面對低薪資、高房價問題到底有何解方，希望可以負責任的說明。

談到香港反送中運動近況，黃國昌說，香港朋友面臨的無助、無奈，相信世界上有基本人性的人，大家都能感同身受，呼籲香港特首及幕後的黑手北京政府，能重新思考處理此事的態度，誠實、誠懇的面對香港人。

由於黃國昌日前宣布不選區域立委，記者問他下一步要怎麼走；黃國昌說，他關心的是台灣的下一步。

此外，8月初退出時代力量的立委林昶佐，今天也完成報到；關於香港反送中運動，林昶佐受訪指出，香港的局勢也會影響台灣的政局，牽動台灣的投票意向，他也希望大家在守護台灣主權、民主自由的重要方向外，也要討論內政，如何在未來的選舉，同時保護台灣的民主自由以及讓生活變得更好。

記者也問林昶佐，新會期以無黨籍身分來擔任立委，角色是否有點尷尬；林昶佐說，不太會啦，還是把自己想做的事做好，不管他今天用什麼的身分都一樣。（編輯：林興盟）1080902