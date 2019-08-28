徐永明：把黃國昌送進立法院而非凱道

（中央社記者王揚宇台北28日電）針對明年總統選舉時代力量是否自提候選人以及時代力量立委黃國昌是否為人選，時代力量黨主席徐永明今天表示，把黃國昌這樣優秀的人才送到立法院，是他當黨主席的責任，把黃國昌送到立法院而不是送到凱達格蘭大道（總統府）。

至於時代力量是否自提總統人選，徐永明說，時力還在討論中，要不要做、是否有人選以及有沒有這樣的能力，這些都要做綜合考量，若決策委員會有具體結論後，會交到黨代表大會討論，這個時程約落在9月中旬以後。

時代力量今天召開「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」記者會，由徐永明授旗給這次參與搶孤比賽的時代力量隊伍，並於會後接受媒體聯訪。

由於徐永明昨天與前總統陳水扁會面，會後陳水扁在臉書發文提到「時力不排除提名總統候選人」，成為今天媒體的提問焦點。

徐永明受訪時指出，昨天他到時力高雄地方黨部，期間有空檔所以拜會陳前總統，屬於非正式拜會，而陳水扁對於黃國昌在私菸案的表現非常讚賞，認為這是結構性問題，很難想像出訪走私菸品有上萬條。

徐永明說，時力的立場是改革護台，這跟抗中保台其實可以匯流，他也是總統蔡英文最大的粉絲，蔡總統講過的話、承諾過的事情，他們會記在心裡。

媒體詢問徐永明目前與民進黨談合作的狀況；徐永明說，他已多次提及要趕快談、不拘形式，但好像是他有點「一頭熱」，而時力與其他團體的晤談已開展，按既定步驟進行，至於民進黨部分，幕僚作業將於本週展開，目前靜待民進黨那邊的回應。（編輯：趙蔚蘭）1080828