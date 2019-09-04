遭時力除名後 高潞現身王金平辦公室

（中央社記者陳俊華台北4日電）時代力量仲裁委員決議將立委高潞．以用除名。高潞今天出現在前立法院長王金平辦公室，她說，目前她還是立委，任內該做的工作還是要持續，但在「沒有行為」情況下，時力就做出黨紀處分，有失公允。

時代力量不分區立委高潞．以用日前因案遭時力紀律委員會除名，她不服向仲裁委員會申訴；時力發言人陳志明昨天說，仲裁委員開會後，決議維持紀律委員會的裁決，予以除名。

高潞今天上午突然現身在國民黨立委王金平辦公室，高潞受訪時表示，她還是會走司法救濟程序，不管時代力量怎麼做決定，她也都尊重，在「沒有行為」的情況下，時代力量就做出黨紀處分，其實有失公允。

高潞說，她和時代力量「沒有所謂撕破臉」，如果可以重來的話，希望黨內要多溝通，該走的程序就是要走完。媒體詢問，是否來向王金平請益，高潞說，「不是不是」。

高潞表示，目前她還是立法委員，在她任內還是持續做該做的工作，有族人朋友向她陳情，有很多問題要解決，雖然現在沒助理，還是親力親為，不管土地、權益問題，「即便辦公室剩我一個人，還是要解決問題」。

至於是否會加入台灣民眾黨，高潞說，她應該會先沉澱一下，過去一段時間她有拜訪部落耆老、支持她的朋友，有很多期待、聲音，但這段期間她要先沉澱一下，在立法院有很多思緒要整理，許多未完成的陳情案、政策要持續下去，把問題解決好。（編輯：楊凱翔）1080904