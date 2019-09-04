民進黨18日前區域立委全數定位 與時力整合待喬

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨中執會今天通過最新一波艱困選區提名，徵召奇兵吳怡農等6人；民進黨秘書長羅文嘉說，預計在9月18日前完成所有區域立委提名；至於與時代力量的整合，羅文嘉說，會盡量協調，但不會為了協調而停止前進的腳步。

民進黨中執會今天通過台北市第3選區立委徵召吳怡農，台北市第6選區立委徵召謝佩芬，台中市第5選區徵召莊競程，新竹縣第2選區徵召鄭朝方，苗栗縣第2選區徵召徐定禎，連江縣徵召李問，金門縣選區不予提名。

民進黨還剩下5個艱困選區未徵召，羅文嘉說，希望9月18日前，73個區域立委選區全部定位，因為9月28日就是黨慶，不分區立委提名委員會則預計10月成立；另外，對於台灣民眾黨聲稱要在各地推刺客，民進黨要如何因應，羅文嘉說「不要被刺到啊」、「先看刀槍從哪裡來」。

羅文嘉陪同6位被徵召人共同召開記者會，高呼「2020 世代共贏」，宣示勝選決心。

要對戰國民黨立委蔣萬安的吳怡農說，蔣萬安是他尊敬的對手，特戰有一個精神，叫「勇猛頑強」，他骨子裡就是一個特戰隊員，他也會讓自己成為蔣萬安尊敬的對手。

去年曾參選苗栗縣長失利的苗栗縣第2選區參選人徐定禎呼籲綠營要團結，走出同溫層。

新竹縣第2選區參選人鄭朝方說，在艱困選區經營一段日子、深蹲的他，現在要來承擔，與所有朋友一起往前衝。

民進黨4日召開中執會，會中通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，台北市第3選區徵召政壇新人吳怡農。中央社記者王飛華攝 108年9月4日

民進黨4日召開中執會，會中通過苗栗縣第2選區徵召前頭份市長徐定禎（圖），挑戰國民黨立委徐志榮。中央社記者王飛華攝 108年9月4日

民進黨4日召開中執會，會中迅速通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，另有1區不予提名，其中新竹縣第2選區徵召鄭朝方。中央社記者王飛華攝 108年9月4日

台北市第6選區參選人謝佩芬強調她不出身任何政治世家、不曾加入任何政黨、沒有任何派系，她感謝民進黨的信任以及託付，願意對年輕服務世代敞開大門，給年輕世代一個貢獻、服務的寶貴機會。

台中市第5選區參選人莊競程表示，北北屯長期被視為民進黨的艱困選區，他這次一定會全力以赴，2020年一定可以「翻轉北北屯，有志竟成」。

連江縣選區參選人李問表示，馬祖是非常艱困的選區，上次總統大選蔡總統在馬祖的得票率是16%，他的參選代表民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持。

對於與時代力量立委選舉「重疊」提名的部分，羅文嘉說，會與時力盡量協調，但也不會為了協調而停止前進的腳步；對於兩黨主席見面事宜，卓榮泰說，幕僚在聯繫，但還沒有進一步確定。（編輯：紀淑芳）1080904

民進黨4日召開中執會，會中迅速通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，其中台北市第6選區立委徵召謝佩芬。中央社記者王飛華攝 108年9月4日

民進黨4日召開中執會，會中迅速通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，其中台中市第5選區徵召莊競程。中央社記者王飛華攝 108年9月4日