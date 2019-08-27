徐永明拜會 陳水扁鼓勵時力要有主體性

時代力量黨主席徐永明（圖）27日拜會前總統陳水扁。與會的時力黨團辦公室主任陳惠敏轉述，陳水扁鼓勵時力要有主體性，沒錢有沒錢的選法。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北27日電）時代力量黨主席徐永明今天拜會前總統陳水扁，與會的時力黨團辦公室主任陳惠敏轉述，陳水扁之前以為時力快散了，有點擔心，但他也鼓勵時力要有主體性，沒錢有沒錢的選法，要想清楚為什麼存在。

陳水扁下午在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」中，貼出他與徐永明、陳惠敏與時力高雄市議員林于凱的合照，並寫下上午10時他會見來訪的時代力量新任主席徐永明一行，「深深感受時力又活了起來」。

時代力量發言人李兆立向中央社記者表示，在徐永明上任後就開始進行請益之旅，這次是徐永明主動邀約，拜會過程大約一小時，因為時力在高雄有民意代表、也有立委參選人，因此前往拜會政壇前輩，陳水扁也關心時力在鳳山選情，並鼓勵時力按照自主路線選下去。

與會的陳惠敏則說，今天就是廣泛交換意見，談政治局勢，陳水扁的想法都很清楚，從總統大選聊到台灣接下來要怎麼走；陳水扁也鼓勵時力要有主體性，沒有錢有沒錢的選法，要想清楚為什麼要存在。

陳惠敏轉述，陳水扁本來覺得時力的路線很亂，看不出要幹麻，還以為時力快散了，讓他有點擔心，也感到可惜，因為時力在國會表現很好；但在徐永明出來擔任黨主席後，陳水扁暫時不擔心，也覺得有希望，「不會倒了」。

陳惠敏說，陳水扁一直在幫總統蔡英文想，要怎麼贏得大選，並評估台北市長柯文哲會不會出來選、鴻海創辦人郭台銘出來選的機率等；陳水扁也分析，若只有國民黨總統參選人韓國瑜跟蔡總統選，蔡總統選情就比較穩，但若是「三腳督」時，蔡總統就要想想，策略上是不是還要照現在這樣走。

陳惠敏表示，陳水扁也特別關心她在高雄市鳳山區的立委選情，陳水扁說，就是要多在地方走，雖然政黨有組織，但都已經很久了，不一定會運作，站路口、掃市場都去，被民眾看到才是最實在的事。（編輯：林興盟）1080827