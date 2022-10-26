饒舌歌手肯爺反猶太言論 Adidas決定終止合作

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德國運動產品大廠Adidas 25日表示，美國饒舌歌手肯伊威斯特（前中）發表一系列反猶太言論後，公司終止與他的合作關係。（路透社）

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國運動產品大廠阿迪達斯（Adidas）今天表示，美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）發表一系列反猶太言論後，公司終止與他的合作關係。

阿迪達斯在聲明中說，肯伊威斯特最近的言論「令人難以接受、充滿仇恨且具危險性」。肯伊威斯特已改名為Ye，歌迷稱他「肯爺」。

阿迪達斯表示：「經過全面檢討，公司已做成決定，要立即終止與肯伊威斯特的合作。」阿迪達斯又說，與他共同設計且非常成功的Yeezy系列產品將「停產」，同時不再付款給肯伊威斯特和他的公司。

法新社報導，阿迪達斯估計，與肯伊威斯特之間合作突然終止，將讓公司在2022年的淨收入減少「高達2.5億歐元（約新台幣81.7億元）」。

德國猶太人中央委員會（Central Council of Jews）的舒斯特（Josef Schuster）表示，阿迪達斯甩棄這名藝人的決定是「姍姍來遲」。

舒斯特說，「數週以來，肯伊威斯特的反猶太言論引起了全世界的憤怒」，並說這名饒舌歌手的言論已經讓人「無法容忍」。

肯伊威斯特最近還將「黑命關天」（Black Lives Matter）口號改成「白命關天」（White Lives Matter），印在黑色長袖T恤上出席巴黎時裝秀，此舉引發爭議之後，阿迪達斯本月稍早開始檢討與肯伊威斯特的關係。

數天後，肯伊威斯特因為威脅對「猶太人祭出三級死亡狀態（death con 3）」，遭推特（Twitter）與Instagram停權。此言的哏明顯來自美國軍事戒備代號「三級戒備狀態」（DEFCON 3）。

阿迪達斯今天說，肯伊威斯特的言論「違反品牌對於多元化和包容、相互尊重和公平的價值觀」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111026