白命關天T恤出現遊民區 居民譴責肯伊威斯特

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國饒舌歌手肯伊威斯特的爭議事件又添一起，洛杉磯遊民區近日有人發放「白命關天」T恤，居民譴責他是始作俑者。

現在改名Ye的肯伊威斯特（Kanye West）最近一個月爭議不斷，在巴黎時裝週穿「白命關天」（White Lives Matter）T恤，又因為發表反猶太言論，帳號遭到社群媒體Instagram、推特停權。

奢華名牌巴黎世家（Balenciaga）今天宣布中止與肯伊威斯特的合作。運動品牌阿迪達斯（Adidas）也表示將重新評估與他的合作關係。

哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯新聞台報導，一名親近肯伊威斯特的友人貼出影片，顯示他們在洛杉磯市中心遊民聚集的區域發送「白命關天」T恤，影片中有人講「肯伊威斯特提供」。

這個高度爭議的標語出現在黑人與其他有色人種占多數的遊民區，令在地居民不解，批評只會製造更多的衝突。

電視新聞裡，居民對肯伊威斯特開罵，說他這種行為是作秀，因種族歧視身亡的受害者中，黑人一直占大多數，「所以我們主張黑命關天（Black Lives Matter），不要把主詞換掉」。

遊民收容所主管認為，這弱勢人口組成的地帶，最不缺的就是紛爭與騷亂。居民擔心穿了這件T恤而受傷，因為自從女兒拿到這件T恤之後，一直被人警告，要是她穿出去一定會被打。

這句白命關天，一般認為源於白人至上團體對黑人平權運動的挑釁，有社運團體視為仇恨言論。肯伊威斯特將這句話印在T恤上引來各方撻伐。

他曾上福斯新聞（Fox News）談到「白命關天」傳達訊息「很有趣」又「顯而易見」。

美國媒體觀察，直言不諱自己有躁鬱症、近年支持保守派立場鮮明的肯伊威斯特，在一連串的爭議言行之後，與歌迷和商業夥伴的關係越來越疏遠。（編輯：馮昭）1111022