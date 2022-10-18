帳號遭推特IG停權 肯爺收購右派社群平台Parler

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（中央社紐約17日綜合外電報導）社群媒體Parler今天宣布美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特同意收購這個受美國保守派歡迎的平台。一週多前，肯伊威斯特的推特和Instagram帳號才因發表有關反猶太的言論遭停權。

綜合法新社和路透社報導，現在改名為Ye的肯伊威斯特（Kanye West）最近因發表反猶太言論、對種族主義陰謀論感興趣以及在巴黎時裝週穿具挑釁性的「白命關天」（White Lives Matter）T恤，與歌迷和商業夥伴的關係開始疏遠。

這位億萬富翁藝術家和時尚達人在Parler發聲明表示：「在保守言論被視為是有爭議的世界裡，我們必須確保有自由表達意見的權利。」

Parler表示，肯伊威斯特「採取大膽行動，對抗最近受到科技巨擘的審查」。肯伊威斯特似乎在今天加入Parler，宣布收購消息時有約91名追隨者，現在已經增加至3900人。

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總部位於納希維爾（Nashville）的Parler迄今已募資約5600萬美元（新台幣17.9億元）。Parler表示，預計將在2022年第4季完成交易，但未透露財務條款。

Parler於2018年推出，在2021年1月美國國會大廈攻擊事件後從谷歌（Google）和蘋果公司（Apple Inc）的應用程式商店中移除，後來又重新上架。Parler跟Gettr、Gab和Truth Social等幾個社群媒體平台一樣，視自己為致力於言論自由的推特替代品。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111018