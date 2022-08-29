MTV音樂錄影帶大獎揭曉 泰勒絲、壞痞兔抱走大獎[影]

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（中央社紐約28日綜合外電報導）2022年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）頒獎典禮今天在美國新澤西州紐瓦克登場，樂壇天后泰勒絲、饒舌歌手壞痞兔分奪年度最佳音樂錄影帶獎及年度最佳藝人獎。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）以長達10分鐘的「回憶太清晰」（All Too Well）歌曲影片抱回最佳音樂錄影帶大獎，並在保德信體育中心（Prudential Center）頒獎台上向粉絲告白：「若不是為了你們，我們可能不會製作這部短片…我也無法重新錄製我的專輯。你們讓我有勇氣去做這些事。」

泰勒絲更以新專輯發行預告回報粉絲，她在典禮結束後不久透過社群媒體宣布將於10月21日推出新專輯Midnights。

來自波多黎各的壞痞兔（Bad Bunny）榮膺年度最佳藝人獎，他因忙於巡演而缺席頒獎典禮，改採視訊方式領獎。

影片來源：MTV

他表示：「打從一開始我就相信，我不用改變我的文化、我的語言，還是可以表現地很出色，並成為全球巨星之一。」

同樣因演出而缺席的還有英國男子團體1世代（One Direction）成員哈利（Harry Style），他以專輯Harry's House拿下年度專輯獎。

最具正能量MV獎由麗珠（Lizzo）演唱的歌曲「是時候了」（About Damn Time）奪下，這項獎是表彰標榜社會或政治意義的音樂錄影帶。她在領獎時向台下觀眾呼籲：「用選票改變欺壓我們的法律」。

除頒發各大獎項外，典禮還邀請饒舌歌手阿姆（Eminem）及史努比狗狗（Snoop Dogg）將元宇宙科技融入演出，獻唱2人最新合作歌曲From the D 2 the LBC。韓國女子天團BLACKPINK也在本次活動中首度登上美國頒獎典禮演出。

影片來源：MTV

2022年MTV音樂錄影帶大獎主要得獎名單如下：

●年度最佳音樂錄影帶獎：泰勒絲（Taylor Swift）／回憶太清晰（10分鐘版）（All Too Well、10 Minute Version）

影片來源：TaylorSwiftVEVO

●年度最佳藝人獎：壞痞兔（Bad Bunny）

●最具正能量MV獎：麗珠（Lizzo）／是時候了（About Damn Time）

●最佳合作MV獎：納斯小子（Lil Nas X）、傑克哈洛（Jack Hallow）／天王巨星（Industry Baby）

●最佳K-POP獎：Lisa／LALISA

●最佳新人獎：朵芙卡麥隆（Dove Cameron）

影片來源：MTV

●最佳流行MV獎：哈利（Harry Style）／As It Was

影片來源：HarryStylesVEVO

●最佳R&B獎：威肯（The Weekend）／Out Of Time

●最佳嘻哈獎：妮姬米娜（Nicki Minaj ft. Lil Baby）／ Do We Have A Problem?

●最佳元宇宙演出獎：BLACKPINK／The Virtual（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110829