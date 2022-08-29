更多編輯台推薦新聞：
國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

MTV音樂錄影帶大獎揭曉 泰勒絲、壞痞兔抱走大獎[影]

2022/8/29 18:58（8/29 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮28日登場，樂壇天后泰勒絲（前）奪下年度最佳音樂錄影帶獎。（路透社）
2022年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮28日登場，樂壇天后泰勒絲（前）奪下年度最佳音樂錄影帶獎。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）2022年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）頒獎典禮今天在美國新澤西州紐瓦克登場，樂壇天后泰勒絲、饒舌歌手壞痞兔分奪年度最佳音樂錄影帶獎及年度最佳藝人獎。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）以長達10分鐘的「回憶太清晰」（All Too Well）歌曲影片抱回最佳音樂錄影帶大獎，並在保德信體育中心（Prudential Center）頒獎台上向粉絲告白：「若不是為了你們，我們可能不會製作這部短片…我也無法重新錄製我的專輯。你們讓我有勇氣去做這些事。」

泰勒絲更以新專輯發行預告回報粉絲，她在典禮結束後不久透過社群媒體宣布將於10月21日推出新專輯Midnights。

來自波多黎各的壞痞兔（Bad Bunny）榮膺年度最佳藝人獎，他因忙於巡演而缺席頒獎典禮，改採視訊方式領獎。

影片來源：MTV

他表示：「打從一開始我就相信，我不用改變我的文化、我的語言，還是可以表現地很出色，並成為全球巨星之一。」

同樣因演出而缺席的還有英國男子團體1世代（One Direction）成員哈利（Harry Style），他以專輯Harry's House拿下年度專輯獎。

最具正能量MV獎由麗珠（Lizzo）演唱的歌曲「是時候了」（About Damn Time）奪下，這項獎是表彰標榜社會或政治意義的音樂錄影帶。她在領獎時向台下觀眾呼籲：「用選票改變欺壓我們的法律」。

除頒發各大獎項外，典禮還邀請饒舌歌手阿姆（Eminem）及史努比狗狗（Snoop Dogg）將元宇宙科技融入演出，獻唱2人最新合作歌曲From the D 2 the LBC。韓國女子天團BLACKPINK也在本次活動中首度登上美國頒獎典禮演出。

影片來源：MTV

2022年MTV音樂錄影帶大獎主要得獎名單如下：

●年度最佳音樂錄影帶獎：泰勒絲（Taylor Swift）／回憶太清晰（10分鐘版）（All Too Well、10 Minute Version）

影片來源：TaylorSwiftVEVO

●年度最佳藝人獎：壞痞兔（Bad Bunny）

●最具正能量MV獎：麗珠（Lizzo）／是時候了（About Damn Time）

●最佳合作MV獎：納斯小子（Lil Nas X）、傑克哈洛（Jack Hallow）／天王巨星（Industry Baby）

●最佳K-POP獎：Lisa／LALISA

●最佳新人獎：朵芙卡麥隆（Dove Cameron）

影片來源：MTV

●最佳流行MV獎：哈利（Harry Style）／As It Was

影片來源：HarryStylesVEVO

●最佳R&B獎：威肯（The Weekend）／Out Of Time

●最佳嘻哈獎：妮姬米娜（Nicki Minaj ft. Lil Baby）／ Do We Have A Problem?

●最佳元宇宙演出獎：BLACKPINK／The Virtual（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110829

延伸閱讀
影片／強尼戴普化身太空人 驚喜現身MTV頒獎典禮第64屆葛萊美強巴提斯奪5獎成大贏家 主要得獎名單一次看影片／台灣設計師李政瀚、于薇奪葛萊美獎 領獎喊台灣是美麗的國家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族