強尼戴普化身太空人 驚喜現身MTV頒獎典禮[影]

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）與前妻安柏赫德間的法庭大戰落幕後，好萊塢影星強尼戴普試圖讓自己的職業生涯重回軌道，他今天在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮中，以漂浮在觀眾頭上的太空人造形亮相。

「時人雜誌」（People）報導，以MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）登月人（Moon Person）獎盃形象為靈感，透過數位合成方式，讓強尼戴普（Johnny Depp）的面孔出現在太空人頭盔中。他在典禮上，還開了自己一個小玩笑。

這位主演「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列電影的性格男星今天登場時便調侃自己：「我需要這份工作。」

強尼戴普還說：「嘿大夥們，只是想讓你們知道我現在很有空，無論是生日派對、猶太教的男性或女性成年禮、婚禮、守靈…各種活動我都能包辦。」

強尼戴普前妻、好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）控告強尼戴普對她施暴，強尼戴普則否認曾對安柏赫德或任何女性動粗，因此反控她誹謗，在這場世紀大戰中，強尼戴普幾乎大獲全勝。

強尼戴普兩年前狀告英國「太陽報」（The Sun）誹謗，將他冠上「會打老婆的人」汙名，倫敦高等法院（London High Court）法官最終裁定，強尼戴普曾多次毆打安柏赫德。強尼戴普輸掉這場官司後，旋即遭「哈利波特 」（Harry Potter）衍生電影「怪獸」系列換角，且幾乎完全消失在大銀幕上。

在美國的官司勝訴後，強尼戴普與英國搖滾樂手傑夫貝克（Jeff Beck）一起巡迴演出，並準備執導描述義大利藝術家莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）生平的作品。

強尼戴普也預計在歷史愛情電影「杜巴瑞夫人 」（Jeanne du Barry，暫譯）中，飾演法國國王路易十五（King Louis XV）。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110829