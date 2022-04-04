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第64屆葛萊美強巴提斯奪5獎成大贏家 主要得獎名單一次看[影]

2022/4/4 13:38（4/4 15:55 更新）
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第64屆葛萊美獎頒獎典禮3日在美國拉斯維加斯舉行，爵士音樂家強巴提斯（前中）拿下5座獎成為大贏家。（圖取自twitter.com/RecordingAcad）
第64屆葛萊美獎頒獎典禮3日在美國拉斯維加斯舉行，爵士音樂家強巴提斯（前中）拿下5座獎成為大贏家。（圖取自twitter.com/RecordingAcad）
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（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮今天在美國拉斯維加斯舉行，爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）拿下5座獎成為大贏家，包括最佳年度專輯獎。

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影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

「火星人」布魯諾（Bruno Mars）和安德森帕克（Anderson .Paak）合作的音樂團體「絲綢之聲」（Silk Sonic）抱回4座獎，包括最佳年度歌曲獎和最佳年度唱片獎。

以下是主要得獎名單：

●最佳年度專輯：「真我之聲」（We Are）／強巴提斯

影片來源：Jon Batiste - Topic

●最佳年度唱片：Leave The Door Open／絲綢之聲

●最佳年度歌曲：Leave The Door Open／絲綢之聲

影片來源：Bruno Mars

●最佳新人：奧莉維亞（Olivia Rodrigo）

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

●最佳音樂錄影帶：Freedom／強巴提斯

●最佳饒舌專輯：Call Me If You Get Lost／造物主泰勒（Tyler, The Creator）

●最佳饒舌演出：寶貝基姆（Baby Keem）和肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）／Family Ties

●最佳搖滾專輯：Medicine At Midnight／幽浮一族（Foo Fighters）

影片來源：Foo Fighters

●最佳搖滾演出：Making A Fire／幽浮一族

●最佳流行演唱專輯：Sour／奧莉維亞

●最佳流行個人演出：drivers license／奧莉維亞

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●最佳流行二重唱/團體演出：Kiss Me More／蜜桃貓朵佳（Doja Cat）和詩莎（SZA）

●最佳鄉村專輯：Starting Over／克里斯斯特普爾頓（Chris Stapleton）

●最佳全球音樂專輯：生命之源（Mother Nature）／安潔莉克琪蒂歐（Angelique Kidjo）。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110404

影片來源：AngeliqueKidjoVEVO
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