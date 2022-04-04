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葛萊美獎典禮亮相 烏克蘭總統：用音樂填補沉默

2022/4/4 11:02
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（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天透過預錄的影片現身葛萊美獎頒獎典禮，呼籲各界支持他的國家，敦促音樂人「用你們的音樂填補沉默」。

法新社報導，澤倫斯基透過影片發言，美國歌手約翰傳奇（John Legend）之後上台，與烏克蘭歌手紐敦（Mika Newton）和詩人雅金楚克（Lyuba Yakimchuk）一同演出。

美聯社提到，澤倫斯基在影片中發言表示，俄羅斯入侵烏克蘭猶如致命壓制烏克蘭人的聲音，恐讓烏國人民的夢想和生命之火熄滅。

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他說：「我們的音樂家穿著防彈衣而不是燕尾服。他們為醫院裡的傷者唱歌，甚至為那些聽不見他們樂聲的人唱歌。但無論如何音樂都會有穿透力。」

澤倫斯基表示：「請用你們的音樂填補沉默。今天以此講述我們的故事。請大家在社群網站、電視上講述戰爭的真相，以各種方式支持我們，但不能保持沉默。而後和平將降臨我們所有的城市。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110404

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